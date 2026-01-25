Γλυφάδα: Ο γιος που δολοφόνησε και τους δύο γονείς του μέσα σε 12 χρόνια- Η πρόωρη αποφυλάκιση και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται για τη δολοφονία του 80χρονου στη Γλυφάδα από τον ίδιο του τον γιο, ο οποίος, όπως προέκυψε, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του πριν από 12 χρόνια.

Η κοινωνία παραμένει άναυδη, καθώς ο άνθρωπος που το 2014 σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους στη Γλυφάδα είχε αφεθεί ελεύθερος, παρά τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα με τα οποία φέρεται να αντιμετωπιζόταν.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

Στις 27 Μαρτίου του 2014 εμφανίστηκε μόνος του στον τμήμα ομολογώντας πως σκότωσε τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και ο ίδιος έμενε μαζί με μία από τις αδερφές του σε ένα σπίτι στη Γλυφάδα.

Το έγκλημα τότε είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, εξαιτίας της αγριότητάς του. Η μητέρα είχε βρεθεί κατακρεουργημένη στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό ο δράστης τη μέρα που σκότωσε την μητέρα του έψαχνε μάταια να βρει και τον πατέρα του για να τον δολοφονήσει. Ωστόσο, αφού δεν τα κατάφερε παραδόθηκε στην αστυνομία.

Ο 34χρονος τότε δράστης καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης. Ο πατέρας του κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες και κατάφερε να αποφυλακιστεί σε τέσσερα χρόνια και ένα μήνα.

Έκτοτε έπρεπε να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κάθε 1η και 16η του μήνα.

Κάτοικοι της περιοχής σημείωναν πως ο δράστης σπάνια πήγαινε στο σπίτι του πατέρα του, ενώ ελάχιστες αναφορές υπάρχουν για τα τρία αδέρφια του.

Ο επίλογος της τραγικής οικογενειακής ιστορίας γράφτηκε με τα πλέον μελανά χρώματα το πρωί της 25ης Ιανουαρίου του 2026.

Ο 46χρονος δράστης έστησε καρτέρι στον πατέρα του στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Αυτήκοος μάρτυρας περιέγραψε όσα έγιναν το πρωί της Κυριακής. Ο ηλικιωμένος άνδρας ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, ο ίδιος ήταν βαθιά θρησκευόμενος όπως φαίνεται και από το προφίλ του στα social media.

Ξαφνικά αντίκρισε μπροστά του στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου μένει τον γιο του, ο οποίος του είχε στήσει καρτέρι.

Το θύμα φώναξε αρχικά: «Βοήθεια Παναγιά μου, σώσε με».

Ο δράστης όρμησε πάνω του και άρχισε να τον μαχαιρώνει. Στη συνέχεια το θύμα της άγριας δολοφονίας στη Γλυφάδα ακούστηκε να λέει: «Παιδί μου, πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο».

Στη συνέχεια ο δράστης έβαλε δυνατά εκκλησιαστικούς ύμνους για να μην ακούγεται στους γείτονες και έβαλε το άψυχο σώμα του πατέρα του στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο αυτήκοος μάρτυρας ήταν και αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τόσο τον δράστη όσο και το άψυχο σώμα του πατέρα του.

Ο 46χρονος φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς πως αν τον αφήσουν ξανά ελεύθερο θα σκοτώσει τα αδέρφια του.