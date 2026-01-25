Ιστορική χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, άδεια ράφια και 230.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Συνολικά, 21 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Αντιμέτωποι με ακραίες καιρικές συνθήκες βρίσκονται εκατομμύρια κάτοικοι στις ΗΠΑ, καθώς ισχυρή χιονοθύελλα, αφού έπληξε τις κεντρικές περιοχές της χώρας, αναμένεται να κινηθεί και προς το βορειοανατολικό τμήμα.
Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας απειλεί περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ το δίκτυο μεταφορών βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της παράλυσης που προκαλούν οι πολικές θερμοκρασίες.
Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι αρχές μιλάνε για ιστορική χιονοθύελλα, καθώς 230.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
Συνολικά, 21 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.
Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.
Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.
Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.
Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν το νερό να παγώνει σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Μπρούκλιν και το Κόνι Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη σε ένα φαινόμενο που οι ειδικοί ονομάζουν «παγωμένος θαλάσσιος ψεκασμός».
Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.
Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.
«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.
Καθώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021, οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.
