Ιστορική χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, άδεια ράφια και 230.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Αντιμέτωποι με ακραίες καιρικές συνθήκες βρίσκονται εκατομμύρια κάτοικοι στις ΗΠΑ, καθώς ισχυρή χιονοθύελλα, αφού έπληξε τις κεντρικές περιοχές της χώρας, αναμένεται να κινηθεί και προς το βορειοανατολικό τμήμα.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας απειλεί περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ το δίκτυο μεταφορών βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της παράλυσης που προκαλούν οι πολικές θερμοκρασίες.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι αρχές μιλάνε για ιστορική χιονοθύελλα, καθώς 230.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Συνολικά, 21 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.