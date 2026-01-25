Back to Top
Εντοπίστηκε φάλαινα δίπλα σε ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο - ΒΙΝΤΕΟ

Εντοπίστηκε φάλαινα δίπλα σε ψαράδες στο...

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπάει κοντά στο σκάφος τους

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν κάποιοι ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο χθες στον Βόλο, καθώς δίπλα από το σκάφος τους εμφανίστηκε μία φάλαινα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κανάλι του YouTube φαίνεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκονται οι ψαράδες, όταν ξαφνικά πετάγεται από το νερό μία φάλαινα.

Το θαλάσσιο θηλαστικό κολυμπάει κοντά στο σκάφος τους, ενώ σε ένα σημείο πετάει και νερό από τον φυσητήρα του.

Εντυπωσιακό είναι το πλάνο στο 5:05, όταν η φάλαινα βγαίνει σχεδόν ολόκληρη έξω από το νερό και φανερώνεται το μέγεθός της.

«Σπάνια και απίστευτη καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο! Την ώρα που βρισκόμασταν στη θάλασσα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα στην Ελλάδα.

Το βίντεο είναι αυθεντικό και τραβήχτηκε στον Παγασητικό, καταγράφοντας από κοντά την παρουσία της φάλαινας. Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις και μας θυμίζει πόσο ζωντανή και μοναδική είναι η ελληνική φύση», έγραψε στη λεζάντα το κανάλι που δημοσίευσε το βίντεο.

