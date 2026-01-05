Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 2-1 πεν. (1-1): Κατέκτησε το Διηπειρωτικό, το 5ο της διεθνές τρόπαιο

Μετά από έναν δραματικό ματς που βρήκε τις Παρί Σεν Ζερμέν και Φλαμένγκο να μένουν στο 1-1 στο 90λεπτο και στην παράταση, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβλήθηκε 2-1 εκείνης του Φιλίπε Λουίς με πρωταγωνιστή τον γκολκίπερ Σαφόνοφ και κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο, φτάνοντας τα έξι τρόπαια μέσα στο 2025.

Αυτό ήταν το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο για τους Παριζιάνους και το έκτο συνολικά τρόπαιο που κατέκτησαν μέσα στο 2025, αφού είχαν προηγηθεί το Champions League, το πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup στην Γαλλία καθώς και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, με τον τίτλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων να είναι ο μοναδικός που της… ξέφυγε (έχασε στον τελικό από την Τσέλσι).

Στα της αναμέτρησης, η πρωταθλήτρια Ευρώπης άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό με τον Κβαρατσχέλια και η πρωταθλήτρια Νοτίου Αμερικής ισοφάρισε στο 62′ με το πέναλτι του Ζορζίνιο, με τον γκολκίπερ Σαφόνοφ να κάνει ωστόσο τέσσερις αποκρούσεις στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι και να χαρίζει ακόμη ένα τρόπαιο στους Παριζιάνους μέσα στο 2025.

Η σειρά των πένάλτι:

Εύστοχο το πέναλτι του Ντε λα Κρουζ, 0-1 για την Φλαμένγκο

Εύστοχο το πέναλτι του Βιτίνια, 1-1 η Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Σαφόνοφ απέκρουσε το πέναλτι του Σαούλ, έμεινε το 1-1

Ο Ντεμπελέ έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, έμεινε το 1-1

Ο Σαφόνοφ απέκρουσε το πέναλτι του Πέδρο, έμεινε το 1-1

Εύστοχο το πέναλτι του Μέντες, 2-1 η Παρί Σεν Ζερμέν

Άστοχο το πέναλτι του Περέιρα, έμεινε το 2-1 για την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ρόσι απέκρουσε το πέναλτι του Μπαρκολά, έμεινε το 2-1 για την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Σαφόνοφ απέκρουσε το πέναλτι του Αραούχο, τροπαιούχος η Παρί Σεν Ζερμέν

Η χρυσή βίβλος του θεσμού

4 κατακτήσεις:Ρεάλ Μαδρίτης (1960, 1998, 2002, 2024)

3 κατακτήσεις: Μίλαν (1969, 1989, 1990), Πενιαρόλ (1961, 1966, 1982), Μπόκα Τζούνιορς (1977, 2000, 2003), Νασιονάλ (1971, 1980, 1988)

2 κατακτήσεις: Ιντεπεντιέντε (1973, 1984), Γιουβέντους (1985, 1996), Σάντος (1962, 1963), Ίντερ (1964, 1965), Άγιαξ (1972, 1995), Μπάγερν (1976, 2001), Πόρτο (1987, 2004), Σάο Πάουλο (1992, 1993)

1 κατάκτηση: Εστουντιάντες (1968), Ολίμπια (1979), Γκρέμιο (1983), Ρίβερ Πλέιτ (1986), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1999), Ράσινγκ Κλουμπ (1967), Φέγενορντ (1970), Ατλέτικο (1974), Φλαμένγκο (1981), Ερυθρός Αστέρας (1991), Βέλες Σάρσφιλντ (1994), Ντόρτμουντ (1997), Παρί Σεν Ζερμέν (2025)

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε τα 5 διεθνή τρόπαια στην ιστορία της έχοντας κατακτήσει ακόμα, ένα πρωταθλητριών, ένα Κυπελλούχων, ένα Σούπερ Καπ, ένα ιντερτότο, ενώ έχει και τέσσερις χαμένους τελικούς.

Αναλυτικά:

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

A/A OMΑΔΑ ΧΩΡΑ ΤΣ. Λ. ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΙΝΤΕΡΤΟΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 15 (3) 2 0 0 (2) 0 6 (3) 9 (2) 32 (10)

2 Μπαρτσελόνα Ισπανία 5 (3) 4 (1) 0 4 (2) 0 5 (4) 3 (2) 21 (12)

3 Μίλαν Ιταλία 7 (4) 0 0 2 (1) 0 5 (2) 4 (4) 18 (11)

4 Λίβερπουλ Αγγλία 6 (4) 3 (1) 0 0 (1) 0 4 (2) 1 (2) 14 (10)

5 Μπάγερν Γερμανία 6 (5) 1 0 1 0 2 (3) 4 14 (8)

6 Άγιαξ Ολλανδία 4 (2) 1 (1) 0 1 (1) 1 2 (1) 2 11 (5)

7 Γιουβέντους Ιταλία 2 (7) 3 (3) 0 1 1 2 2 (1) 11 (11)

8 Τσέλσι Αγγλία 2 (1) 2 1 2 0 2 (3) 2 (1) 11 (5)

9 Ιντερ Ιταλία 3 (4) 3 (2) 0 0 0 0 3 (1) 9 (7)

10 Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 0 (3) 3 0 1 (2) 1 (1) 3 2 9 (6)

11 Σεβίλλη Ισπανία 0 7 0 0 0 1 (6) 0 8 (6)

12 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αγγλία 3 (2) 0 (2) 0 1 0 1 (3) 2 (1) 7 (8)

13 Πόρτο Πορτογαλία 2 2 0 0 (1) 0 1 (3) 2 7 (4)

14 Βαλένθια Ισπανία 0 (2) 3 (1) 0 1 1 (1) 2 0 7 (4)

15 Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 1 (1) 0 0 1 (1) 1 1 (1) 1 (1) 5 (4)

16 Άντερλεχτ Βέλγιο 0 1 (2) 0 2 (2) 0 2 0 5 (4)

17 Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 1 (1) 0 0 1 0 1 1 4 (1)

18 Φέγενορτ Ολλανδία 1 2 0 (1) 0 0 (1) 0 (1) 1 4 (3)

19 Αμβούργο Γερμανία 1 (1) 0 (1) 0 1 (1) 2 (1) 0 (2) 0 4 (6)

20 Πάρμα Ιταλία 0 2 0 1 (1) 0 1 0 4 (1)

21 Βέρντερ Βρέμης Γερμανία 0 0 (1) 0 1 3 0 (1) 0 4 (2)

22 Τότεναμ Αγγλία 0 (1) 3 (1) 0 1 0 0 (1) 0 4 (3)

23 Σλάβια Πράγας Τσεχία 0 0 0 0 4 0 0 4

24 Νότιγχαμ Φόρεστ Αγγλία 2 0 0 0 0 1 0 (1) 3 (1)

25 Μπορούσια Ντόρτμουντ Γερμανία 1 (2) 0 (2) 0 1 0 0 (1) 1 3 (5)

26 Άστον Βίλα Αγγλία 1 0 0 0 1 1 0 (1) 3 (1)

27 Σαραγόσα Ισπανία 0 3 (1) 0 1 0 0 (1) 0 3 (2)

28 Σάλκε Γερμανία 0 1 0 0 2 0 0 3

29 Βιγιαρεάλ Ισπανία 0 1 0 0 2 (1) 0 0 3 (1)

30 Γκέτεμποργκ Σουηδία 0 2 0 0 1 0 0 3

31 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Γερμανία 0 (1) 2 0 0 1 0 (1) 0 3 (2)

32 Γουέστ Χαμ Αγγλία 0 0 1 1 (1) 1 0 0 3 (1)

33 Ντιναμό Κιέβου Ουκρανία 0 0 0 2 0 1 (1) 0 3 (1)

34 Μπενφίκα Πορτογαλία 2 (5) 0 (3) 0 0 0 0 0 (2) 2 (10)

35 Αϊντχόβεν Ολλανδία 1 1 0 0 0 0 (1) 0 (1) 2 (2)

36 Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου Σερβία 1 0 (1) 0 0 0 0 (1) 1 2 (2)

37 Στεάουα Βουκ. Ρουμανία 1 (1) 0 0 0 0 1 0 (1) 2 (2)

38 Μαρσέιγ Γαλλία 1 (1) 0 (3) 0 0 0 0 0 2 (4)

39 Μπορούσια Μενχεγκλάντμπαχ Γερμανία 0 (1) 2 (2) 0 0 0 0 0 (1) 2 (4)

40 Ρόμα Ιταλία 0 (1) 1 (2) 1 0 0 0 0 2 (3)

41 Αμπερτίν Σκοτία 0 0 0 1 0 1 0 2

42 Μαλίν Βέλγιο 0 0 0 1 0 1 0 2

43 Λάτσιο Ιταλία 0 0 (1) 0 1 0 1 0 2 (1)

44 Γαλατασαράι Τουρκία 0 1 0 0 0 1 0 2

45 Στουτγκάρδη Γερμανία 0 0 (1) 0 0 (1) 2 0 0 2 (2)

46 Ζενίθ Ρωσία 0 1 0 0 0 (1) 1 0 2 (1)

47 Λιντς Αγγλία 0 (1) 2 (2) 0 0 (1) 0 0 0 2 (4)

48 Άρσεναλ Αγγλία 0 (1) 1 (2) 0 1 (2) 0 0 (1) 0 2 (6)

49 Νιούκαστλ Αγγλία 0 1 0 0 1 (1) 0 0 2 (1)

50 Ίντερ Μπρατισλάβας Σλοβακία 0 0 0 0 2 (1) 0 0 2 (1)

51 Νίτρα Σλοβακίας Σλοβακία 0 0 0 0 2 0 0 2

52 Έρεμπρο Σουηδία 0 0 0 0 2 0 0 2

53 Σέλτικ Σκοτία 1 (1) 0 (1) 0 0 0 0 0 (1) 1 (3)

54 Φερεντσβάρος Ουγγαρία 0 1 (1) 0 0 (1) 0 0 0 1 (2)

55 Ντιναμό Ζάγκρεμπ Κροατία 0 1 0 0 0 0 0 1

56 Ίπσουιτς Αγγλία 0 1 0 0 0 0 0 1

57 Μπάγερ Λεβερκούζεν Γερμανία 0 (1) 1 (1) 0 0 0 0 0 1 (2)

58 Αταλάντα Ιταλία 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1

59 Νάπολι Ιταλία 0 1 0 0 0 0 0 1

60 ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ρωσία 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1 (1)

61 Σαχτάρ Ντόνετσκ Ουκρανία 0 1 0 0 0 0 0 1

62 Ολυμπιακός Ελλάδα 0 0 1 0 0 0 0 1

63 Φιορεντίνα Ιταλία 0 (1) 0 0 (2) 1 (1) 0 0 0 1 (3)

64 Σπόρτινγκ Λισσαβόνας Πορτογαλία 0 0 (1) 0 1 0 0 0 1 (1)

65 Σλόβαν Μπρατισλάβας Σλοβακία 0 0 0 1 0 0 0 1

66 Γλάσκοου Ρέιντζερς Σκοτία 0 0 (2) 0 1 (2) 0 0 0 1 (4)

67 Μαγδεμβούργο Γερμανία 0 0 0 1 0 0 0 1

68 Ντιναμό Τιφλίδας Γεωργία 0 0 0 1 0 0 0 1

69 Εβερτον Αγγλία 0 0 0 1 0 0 0 1

70 Σαμπντόρια Ιταλία 0 (1) 0 0 1 (1) 0 0 (1) 0 1 (3)

71 Μπορντό Γαλλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

72 Στρασμπούργκ Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

73 Γκινγκάμπ Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

74 Καρλσρούη Γερμανία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

75 Σίλκεμποργκ Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

76 Λιόν Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

77 Μπαστιά Γαλλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

78 Οσέρ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

79 Μπολόνια Ιταλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

80 Μονπελιέ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

81 Θέλτα Ισπανία 0 0 0 0 1 0 0 1

82 Ουντινέζε Ιταλία 0 0 0 0 1 0 0 1

83 Τβέντε Ολλανδία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

84 Μάλαγα Ισπανία 0 0 0 0 1 0 0 1

85 Τρουά Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

86 Φούλαμ Αγγλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

87 Περούτζια Ιταλία 0 0 0 0 1 0 0 1

88 Λιλ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

89 Λανς Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

90 Μπράγκα Πορτογαλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

91 Λοκομοτίβ Λειψίας Γερμανία 0 0 0 0 (1) 1 (1) 0 0 1 (2)

92 Πολόνια Μπίτομ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

93 Ρουχ Χορζόφ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

94 Όντρα Οπόλιε Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

95 Τατράν Πρέσοφ Σλοβακία 0 0 0 0 1 0 0 1

96 ΤΤΣ Τρέντσιν Σλοβακία 0 0 0 0 1 0 0 1

97 Σταλ Μιέλετς Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

98 Ζυρίχη Ελβετία 0 0 0 0 1 0 0 1

99 ΛΑΣΚ Λιντς Αυστρία 0 0 0 0 1 0 0 1

100 Βίτζεβ Λοτζ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

101 Μποέμιανς Πράγας Τσεχία 0 0 0 0 1 0 0 1

102 Χάμαρμπι Σουηδία 0 0 0 0 1 0 0 1

103 Βιντεότον Ουγγαρία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

104 Γκόρνικ Πολωνία 0 0 0 0 (1) 1 0 0 1 (1)

105 Λίνγκμπι Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

106 Μπρόντμπι Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

107 Ίκαστ Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

108 ΑΙΚ Στοκχόλμης Σουηδία 0 0 0 0 1 0 0 1

109 Λεχ Πόζναν Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

* Mέχρι και το Διηπειρωτικό 17/12/2025

* Σε παρένθεση οι χαμένοι τελικοί

* Στο Τσάμπιονς Λιγκ συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Κύπελλο Πρωταθλητριών

* Στο Γουρόπα Λιγκ προσμετρήθηκε και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και Κύπελλο Εκθέσεων και το τιμητικό Κύπελλο Διεθνών Εκθέσεων (Μπαρτσελόνα) το 1971 στο φινάλε της διοργάνωσης

* Στο Παγκόσμιο Συλλόγων συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Διηπειρωτικό

* Στο Ιντερτότο μαζί και το Ράπαν