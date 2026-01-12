Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ποδαρικό με τρία μετάλλια για το Αθλόραμα Πάτρας

Την απονομή στα 1.000μ ΑΓΟΡΙΩΝ κάνει ο π...

Την απονομή στα 1.000μ ΑΓΟΡΙΩΝ κάνει ο πρόεδρος του ΑΘΛΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Περιφερειακό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

Διεξήχθησαν στην Καλόγρια Αχαΐας οι  Περιφερειακοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος.

Το Αθλόραμα ΠΑΤΡΑΣ συμμετείχε με 18 αθλητές, κατέκτησε 3 μετάλλια και είχε αρκετά πλασαρίσματα στις πρώτες θέσεις.

Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών:

1ος  ΤΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.000μ Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο  3.49

2η   ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΕΙΑ  1.000μ  Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο  3.49

3η  ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1.000μ Κ14  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο  3.50

4η  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 6.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 25.57

4η  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 7.50

4ος  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ  με χρόνο 10.08

5ος ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ  με χρόνο 10.20

6ος  ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΟΣ 1.000μ  Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 3.36

6η   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.32 

7ος  ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ  με χρόνο 11.08

9η  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1.000μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.05

10ος  ΚΟΡΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000μ Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 4.03

11η  ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 1.000μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 5.48 

11η  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2.000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 8.30

14η  ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 1.000μ  Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.22

15η  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  1.000μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.50

17ος  ΜΠΑΎΛΟΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ  με χρόνο 13.51

20ος  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ  με χρόνο 15.29

Προπονητές είναι ο Τόλης Αποστολόπουλος και η Σοφία Αποστολοπούλου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΑ 1000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2η ΠΕΤΣΑΛΗ Λ...

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΑ 1000Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2η ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΕΙΑ 3η ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

