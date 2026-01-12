Ποδαρικό με τρία μετάλλια για το Αθλόραμα Πάτρας

Διεξήχθησαν στην Καλόγρια Αχαΐας οι Περιφερειακοί αγώνες σε ανώμαλο έδαφος.

Το Αθλόραμα ΠΑΤΡΑΣ συμμετείχε με 18 αθλητές, κατέκτησε 3 μετάλλια και είχε αρκετά πλασαρίσματα στις πρώτες θέσεις.

Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών:

1ος ΤΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.000μ Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 3.49

2η ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΕΙΑ 1.000μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 3.49

3η ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1.000μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 3.50

4η ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 6.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 25.57

4η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 7.50

4ος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 10.08

5ος ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 10.20

6ος ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΟΣ 1.000μ Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 3.36

6η ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1.000μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.32

7ος ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 11.08

9η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1.000μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.05

10ος ΚΟΡΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.000μ Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 4.03

11η ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 1.000μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 5.48

11η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2.000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 8.30

14η ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 1.000μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.22

15η ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.000μ Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 4.50

17ος ΜΠΑΎΛΟΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 13.51

20ος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3.000μ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 15.29

Προπονητές είναι ο Τόλης Αποστολόπουλος και η Σοφία Αποστολοπούλου.