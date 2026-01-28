Back to Top
Ηλεία: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για κλοπή πορτοφολιού και απόπειρα χρήσης τραπεζικών καρτών

Τι αναφέρει η αστυνομία

Χθες το πρωί στα Χανάκια Ηλείας, δύο γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπή πορτοφολιού και απόπειρα συναλλαγών με τις τραπεζικές κάρτες της θύματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στα Χανάκια Ηλείας, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δύο ημεδαπές γυναίκες, διότι εισήλθαν εντός καταστήματος ρούχων και αφαίρεσαν από ημεδαπή γυναίκα το πορτοφόλι της που περιείχε το χρηματικό ποσό των -110- ευρώ, -50- δηνάρια Τυνησίας και τραπεζικές κάρτες.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενες με έναν ακόμη συνεργό τους που έχει ταυτοποιηθεί προσπάθησαν ανεπιτυχώς με τις τραπεζικές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα.

