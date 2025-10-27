The Voice: Η Πατρινή Σοφία Δουκλιά επέστρεψε 8 χρόνια μετά την 1η της συμμετοχή και διάλεξε τον ίδιο coach!

H 31χρονη νεαρή τραγουδίστρια Σοφία Δουκλιά από την Πάτρα επέστρεψε 8 σχεδόν χρόνια μετά την 1η της εμφάνιση στο The Voice of Greece (τότε είχε φτάσει έως τα battles) και ερμηνεύοντας το ροκ κομμάτι “Iron Sky” έκανε και τους 4 coach να γυρίσουν τις καρέκλες τους με τη Σοφία να επιλέγει να πάει στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη όπως είχε κάνει και παλιά. Με τον Πάνο Μουζουράκη συνεργάστηκε η ίδια & σε κάποια live ενώ τα τελευταία χρόνια η Σοφία Δουκλιά είχε φύγει για το Λονδίνο όπου σπούδασε μουσική στο πανεπιστήμιο Κίνγκστον, δούλεψε και τώρα κάνει το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οκτώ (8) χρόνια πριν, η Σοφία Δουκλιά είχε τραγουδήσει το Sweet Child O' Mine.

Να προσθέσουμε πως στο The Voice of Greece, το περασμένο Σάββατο 25-10, είδαμε μία ακόμα Πατρινή συμμετοχή, τον 35χρονο Σταμάτη Χουλή που τραγούδησε το κομμάτι του Γιώργου Νταλάρα "Το' πες" και κατάφερε να γυρίσει την καρέκλα του και να τον πάρει στην ομάδα του, ο Χρήστος Μάστορας. Ο Σταμάτης Χουλής έχει δουλέψει όπως είπε με την Πάολα αλλά και με την Ειρήνη Παπαδοπούλου στο κομμάτι που έγινε επιτυχία, "Χαλάλι".

*Μπορείτε να δείτε το επεισόδιο του The Voice του Σαββάτου 25-10-2025 εδώ.