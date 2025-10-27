Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια έσωσε νεαρή από τρεις άνδρες που την ακολουθούσαν

Οι γυναίκες για τις γυναίκες. Μια φοιτήτρια Ιατρικής επενέβη και έσωσε μια άλλη νεαρή κοπέλα, όταν παρατήρησε ότι τρεις άνδρες την ακολουθούσαν επίμονα.

Η Λαμπρινή Μελά, φοιτήτρια του δευτέρου έτους, πλησίασε αμέσως τους άνδρες, κατέγραψε τη σκηνή με το κινητό της και τους ρώτησε ευθέως αν παρακολουθούσαν την κοπέλα. Οι άνδρες αρνήθηκαν και απομακρύνθηκαν προς άλλη κατεύθυνση. Αμέσως μετά, η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία.

Η Λαμπρινή περιέγραψε στον ΑΝΤ1 την εμπειρία της και τη στιγμή που πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό.

«Το περιστατικό έγινε στη Σίνδο το βράδυ της Πέμπτης (23/10) γύρω στις 11:30 το βράδυ. Ήμουν με τη φίλη μου και είδα ότι βρίσκονταν για αρκετά λεπτά πίσω από την κοπέλα και παρατήρησα ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί η κοπέλα κοιτούσε χαμηλά. Φαινόταν φουλ αγχωμένη. Αυτοί είδαν ότι εμείς τους παρατηρήσαμε και απλώς έκαναν ότι ανοίγουν ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί στο χέρι».

Σε ερώτηση για το εάν φοβήθηκε, απάντησε: «Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την κοπέλα. Άνετα θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση της ή μια φίλη μου. Οπότε, εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήταν σε κίνδυνο, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Αυτοί έφυγαν μετά, εγώ πήγα στην αστυνομία και ανέφερα το γεγονός. Έδειξα το βίντεο, αλλά μου έκανε εντύπωση που ο αστυνομικός δεν κράτησε το βίντεο για να έχει τα πρόσωπά τους».