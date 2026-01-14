Ληστεία σε φαρμακείο στην Πάτρα: Σύλληψη αλλοδαπού από την ομάδα ΔΙΑΣ

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν προχθές το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε φαρμακείο στην Πάτρα και, ασκώντας απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους 400 ευρώ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τον δράστη σε κοντινή απόσταση, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε διαπράξει, το χρονικό διάστημα από 14 Μαρτίου 2025 έως 23 Δεκεμβρίου 2025, συνολικά τρεις κλοπές από καταστήματα της πόλης, αφαιρώντας τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένα smartwatch, συνολικής αξίας 5.476 ευρώ.

Επιπλέον, φέρεται να αφαίρεσε πορτοφόλι από γυναίκα που κινούνταν πεζή, το οποίο περιείχε τραπεζική κάρτα. Με τη συγκεκριμένη κάρτα πραγματοποίησε συναλλαγές συνολικής αξίας 73 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.