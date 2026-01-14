Θλίψη στην Αρχαία Ολυμπία – Πέθανε ο Παναγιώτης Παναγόπουλος

Στο πένθος βύθισε την Αρχαία Ολυμπία και την ευρύτερη περιοχή ο θάνατος του Παναγιώτη Παναγόπουλου, που έφυγε από τη ζωή χθες τα ξημερώματα σε ηλικία 79 ετών.

Ο εκλιπών εργαζόταν ως φύλακας στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας από το 1981 έως το 2010. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η μοίρα του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι, αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο εν ώρα υπηρεσίας, εντός του αρχαιολογικού χώρου, που τον ανάγκασε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Άνθρωπος ήσυχος, αφιερώθηκε στην οικογένεια και τη δουλειά του, δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για την ψυχή και το χαρακτήρα του.

Αφήνει πίσω τα τρία του παιδιά, Γιώργο, Νίκη και Παναγιώτα, ενώ η απώλεια που του είχε στοιχίσει ιδιαίτερα ήταν ο θάνατος της αγαπημένης του συζύγου, που έχασε στα 52 της χρόνια το 2004, έπειτα από μάχη με την επάρατη νόσο.

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί σήμερα στις 11 το πρωί, στον Πλάτανο.

πηγη patrisnews