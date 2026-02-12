Πάτρα: Χωρίς «Τσικνοπαντρειές» το βράδυ η Τσικνοπέμπτη – Κανονικά οι πρωινές εκδηλώσεις

Με αλλαγές θα κυλήσει σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η Τσικνοπέμπτη στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της πρόβλεψης για έντονη και επίμονη βροχόπτωση, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες απογευματινές και βραδινές ανοιχτές εκδηλώσεις με τίτλο «Τσικνοπαντρειές» στην οδό Γερμανού, στην Άνω Πόλη.

Η απόφαση ελήφθη από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών, των τεχνικών και των εργαζομένων, καθώς τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή επιμένουν και αναμένεται να ενταθούν.

Κανονικά οι πρωινές εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα της Τσικνοπέμπτης θα υλοποιηθεί κανονικά το πρωί και το μεσημέρι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στις 11:00 π.μ., στο προαύλιο του Δημαρχείου, η Orkestar Davida Antica θα δώσει το σύνθημα της γιορτής με εκρηκτικούς βαλκανικούς ρυθμούς.

Στις 12:00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει πομπή από το Δημαρχείο, η οποία θα κινηθεί μέσω του πεζόδρομου της Μαιζώνος προς την πλατεία Γεωργίου. Στην πομπή συμμετέχουν η βραβευμένη ορχήστρα χάλκινων πνευστών και κρουστών από τη Σερβία Orkestar Davida Antica, μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής και της Κριτικής Επιτροπής, πολιτιστικοί σύλλογοι και καρναβαλιστές.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Γεωργίου, η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού θα ετοιμάζουν το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», ενώ με την άφιξη της πομπής θα στηθεί μεγάλο υπαίθριο γλέντι.