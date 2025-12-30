Τράπεζες: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στις γιορτές

Το εορταστικό ωράριο των τραπεζών είναι καθοριστικό για όσους έχουν προγραμματίσει πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και άλλες συναλλαγές γύρω από την αλλαγή του χρόνου και οι επίσημες αργίες επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των καταστημάτων και τη διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών.

Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στο ημερολόγιο των αργιών, ώστε οι συναλλασσόμενοι να γνωρίζουν εγκαίρως ποιες ημέρες μπορούν να εξυπηρετηθούν και ποιες όχι.

Κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εξυπηρετώντας το κοινό – έστω και με μειωμένο ρυθμό – για τις βασικές τραπεζικές εργασίες.

Αντίθετα, την Πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου, τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημη τραπεζική αργία και δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές στο γκισέ.

Η λειτουργία των καταστημάτων επανέρχεται την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οπότε οι πολίτες θα μπορούν και πάλι να διεκπεραιώσουν εκκρεμείς πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων που ενδεχομένως «πάγωσαν» λόγω της αργίας.

Το επόμενο «διάλειμμα» στο τραπεζικό ημερολόγιο έρχεται την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων, κατά την οποία οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές. Πρόκειται για αργία που επηρεάζει όσους σχεδιάζουν συναλλαγές στο τέλος της εορταστικής περιόδου και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό τους.