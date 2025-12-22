Συνεχίζονται οι αυξήσεις τιμών - Ποιοι τομείς επιβαρύνουν περισσότερο τα εισοδήματα

Αντιμέτωπα με σημαντικές ανατιμήσεις, σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα , συνεχίζουν να βρίσκονται τα νοικοκυριά.

Μπορεί ο πληθωρισμός τροφίμων να ανέρχεται στο 2,7%, ωστόσο σε κάποια ήδη ξεπερνάει ακόμη και το 20%. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Νοεμβρίου η σοκολάτα ανατιμήθηκε σε ετήσια κατά 22,9%, ο καφές 20,7%, τα κρέατα 13%, τα φρούτα 9%.

Σύμφωνα με το enikos.gr η ακρίβεια συνεχίζει να πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους καταναλωτές να «κυνηγούν» τις προσφορές των σούπερ μάρκετ και να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, προσπαθώντας να μειώσουν τις δαπάνες τους. Ακόμη και τις αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις ή στον κατώτατο μισθό τις «ροκανίζει» η ακρίβεια, με τους καταναλωτές να αναζητούν καθημερινά τρόπους για να μειώσουν τις δαπάνες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα της EY Ελλάδος καταγράφεται αυξημένη τάση των καταναλωτών να αλλάξουν μάρκες που συνήθως αγοράζουν καθώς αναζητούν καλύτερες τιμές. Ειδικότερα, η καλύτερη τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής εμπορικής επιχείρησης για την πλειονότητα των καταναλωτών, με τις εκπτώσεις και προσφορές και τη βολική τοποθεσία του καταστήματος να ακολουθούν.

Προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από τις αγορές τους, οι καταναλωτές επιλέγουν φθηνότερες μάρκες με παρόμοια ποιότητα (43%), αγοράζουν από εκπτωτικά καταστήματα ή σούπερ μάρκετ (41%), αναβάλλουν την αγορά μέχρι να μπουν τα προϊόντα σε προσφορά (37%), και στρέφονται σε προϊόντα private label (36%).

Το 26% των ερωτώμενων, από 37% πέρσι, δηλώνει ότι αγοράζει περισσότερο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το 70% αγοράζει, πλέον, επώνυμα προϊόντα μόνο όταν είναι σε έκπτωση ή προσφορά. Την ίδια ώρα, τέσσερις στους πέντε καταναλωτές (79%) έχουν παρατηρήσει ότι κάποια brands έχουν μειώσει το μέγεθος συσκευασίας τους, ενώ οι τιμές τους είναι ίδιες ή υψηλότερες.

«Πολυτέλεια»

Επίσης για τα περισσότερα νοικοκυριά αποτελεί πολυτέλεια η έξοδος σε ένα εστιατόριο ή αγορά προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Η οικονομική δυσπραγία για αρκετά ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνεται και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες πλέον έχουν εκτοξευτεί στα 162 δισ. ευρώ. Και αυτό γιατί κάθε νοικοκυριό πρώτα θα φροντίσει να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα, να αγοράσει είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα και να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα να πληρωθούν άλλες υποχρεώσεις όπως είναι η εφορία. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία.