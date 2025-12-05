Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚ. ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΤΩΝ 76 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 6/12/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 86) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο σύζυγος: Σπυρίδων Τα παιδιά: Αντώνιος & Βασιλική, Δημήτριος & Δήμητρα Τα αδέλφια: Ευαγγελία χήρα Παν. Καρρά, Λούλα & Ανδρέας Αβούρης, Μαρία & Ανδρέας Κραβαριώτης, Σοφία χήρα Κων. Αθανασόπουλου, Βασιλική χήρα Φωτ. Αθανασόπουλου Τα εγγόνια: Δημήτριος, Κωνσταντίνα & Σταύρος, Βαρβάρα, Κωνσταντίνα, Σπυρίδων Οι δισέγγονοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΕΝΗ {ΕΤΩΝ 89} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 6-12-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΡΙΤΣΙΚΑΛΗ ΕΤΩΝ 90 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΕΤΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μοναχός (κατά κόσμο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΙΚΑΛΗΣ), ΑΝΝΑ ΡΙΤΣΙΚΑΛΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ χήρας ΓΡΗΓ. ΚΑΝΔΡΙΝΑΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΕΤΩΝ 93 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΕΥΤΕΡΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 43 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΑΔΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΕΤΩΝ 53 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΤΡΑΧΑΝΗ ΕΤΩΝ 94 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ

email: [email protected] --------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Για τον αγαπημένο μας ΠΑΥΛΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ) ΕΤΩΝ 92 Τελούμε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να έλθουν να προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Παρασκευή Τσάμη – Καρακώστα Τα παιδιά: Μαρία & Σπύρος Λυκοθανάσης, Αθανασία & Δημήτρης Τάγαρης, Βασιλική Καρακώστα Τα εγγόνια: Γιώργος Λυκοθανάσης, Δήμητρα Λυκοθανάση, Αντώνης Τάγαρης, Παναγιώτα Στάικου, Παύλος Στάικος Τα αδέλφια & οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Μνημοσύνων Παναγιωτακόπουλος Πανεπιστημίου 420, Μποζαίτικα Πατρών, τηλ. 6947528196 -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡ. ΣΤΡΟΥΖΑ ΕΤΩΝ 71 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ, ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΘΩΜΑ ΠΑΝ. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 68 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΡΑΦΑΗΛ, ΣΑΡΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΛΤ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 87 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ OI ETTONOI: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΘΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2015 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου, 3ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ ΕΤΩΝ 72 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ & ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΝΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΡΓΥΡΩ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ-ΛΥΔΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 40/ήμερα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΠΕΡ. ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΤΩΝ 95 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ, ΜΙΧΑΗΛ & ΠΗΓΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΟΗ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑ 15 ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 18 ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρας) ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΕΤΩΝ 83 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΕΙΒΑΔΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ OI ANEΨIOI ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΡΧΟΝΤΩΣ (χήρας) ΑΝΔΡ. ΓΩΤΗ ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΩΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΡΑΜΑΤΣΟΥΛΙΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΩΤ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 71 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΧΑΡΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΣΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΟΧΤΑΡΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 και ώρα 9.00 π.μ., τριετές μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 97 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λένα {χήρα} Θεοδ. Αθανασοπούλου, Ιωάννα {χήρα} Ιωάν. Παναγιωταρά, Νέστορας & Σοφία Αθανασοπούλου, Ζώης & Μαρία Αθανασοπούλου, Χαρά & Βασίλης Ζαχαρόπουλος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-12-2025 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς & θείας ΣΩΤΗΡΙΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΤΩΝ: 79 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος-Άννα-Λίζα, Δημήτρης Η ΕΓΓΟΝΗ: Κλειώ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αρχόντω Τσόλκα, Νίτσα Μαρλαφέκα, Βάσω Λαμπροπούλου, Ευαγγελία & Παντελής Κυριαζής ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 7-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΙΑ ΒΕΡΡΑ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΡΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΒΕΡΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΕΡΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΑΡΧΟΝΤΩ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 61 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------------