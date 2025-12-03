"Με αφορμή τις συχνές βλάβες και τη δραστική περιστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτό – Καλάβρυτα" αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Υπενθυμίζεται ότι από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, μετά τον απεγκλωβισμό 200 επιβατών με την ΕΜΑΚ, ελήφθη απόφαση, προκειμένου να συντηρηθούν οι συρμοί και να απαλειφθεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών, να υπάρξει δραστική περιστολή των δρομολογίων: ένα την ημέρα και δύο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πριν από τη δύση του ηλίου.



Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.