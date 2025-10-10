Μεσσηνία: 65χρονη σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγικό περιστατικό
Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το βράδυ της Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος, στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, στη Μεσσηνία.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λογγάς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
