Μεσσηνία: 65χρονη σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το βράδυ της Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος, στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, στη Μεσσηνία.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λογγάς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.