Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πύργος: Αιφνίδιος θάνατος 50χρονης- Την εντόπισε ο αδερφός της

Πύργος: Αιφνίδιος θάνατος 50χρονης- Την ...

Οι Αρχές βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Γεώργιο Πύργου, όπου μια γυναίκα περίπου 50 ετών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο ίδιος της ο αδερφός, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η άτυχη γυναίκα δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά τον χαμό της ακόμη πιο ξαφνικό και συγκλονιστικό.

Οι Αρχές βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική είδηση.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Γείτονες παρενέβησαν σε επίθεση κατά γυναίκας

«Ακούγαμε φωνές για βοήθεια»: Οι μαρτυρίες γειτόνων της εγκύου που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι

Τρίπολη: Εκατοστά από την καρωτίδα του 12χρονου η μαχαιριά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πύργος Νεκρή

Ειδήσεις