Πάτρα: Γείτονες παρενέβησαν σε επίθεση κατά γυναίκας

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Συναγερμός, σήμανε, το βράδυ της Παρασκευής, στην Πάτρα, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στην οδό Άστιγγος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι σύντροφός του, έξω από την είσοδο πολυκατοικίας.

Οι φωνές και ο πανικός κινητοποίησαν άμεσα τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία και προσπάθησαν να παρέμβουν, με ορισμένους μάλιστα να καταδιώκουν τον δράστη τη στιγμή που προσπαθούσε να διαφύγει.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε. Το περιστατικό ερευνάται από την αστυνομία. 

