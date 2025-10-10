Πάτρα: Η πιο… άνετη στάση λεωφορείου της πόλης!

Η εικόνα, φυσικά, προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς
Στην οδό Πανεπιστημίου στην Πάτρα, κάποιοι βρήκαν έναν… ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο για να μην περιμένουν όρθιοι το λεωφορείο.
Αντί για στάση ή καθίσματα, η λύση ήρθε με… πλαστική καρέκλα, τοποθετημένη λίγο πριν το Α’ Νεκροταφείο, στην Ανθούπολη, για να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό!
Η εικόνα προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς, για την DIY (Do It Yourself) στάση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr