Πάτρα: Η πιο… άνετη στάση λεωφορείου της πόλης!

Στην οδό Πανεπιστημίου στην Πάτρα, κάποιοι βρήκαν έναν… ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο για να μην περιμένουν όρθιοι το λεωφορείο.

Αντί για στάση ή καθίσματα, η λύση ήρθε με… πλαστική καρέκλα, τοποθετημένη λίγο πριν το Α’ Νεκροταφείο, στην Ανθούπολη, για να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό!

Η εικόνα προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς, για την DIY (Do It Yourself) στάση.