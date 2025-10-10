Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η πιο… άνετη στάση λεωφορείου της πόλης!

Πάτρα: Η πιο… άνετη στάση λεωφορείου της πόλης!

Η εικόνα, φυσικά, προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς

Στην οδό Πανεπιστημίου στην Πάτρα, κάποιοι βρήκαν έναν… ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο για να μην περιμένουν όρθιοι το λεωφορείο.

Αντί για στάση ή καθίσματα, η λύση ήρθε με… πλαστική καρέκλα, τοποθετημένη λίγο πριν το Α’ Νεκροταφείο, στην Ανθούπολη, για να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό!

Η εικόνα προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς, για την DIY (Do It Yourself) στάση.

Ειδήσεις Τώρα

Μεσσηνία: Ποιον φοβόταν ο 68χρονος; Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο

Τρίπολη: Εκατοστά από την καρωτίδα του 12χρονου η μαχαιριά

Πάτρα: Γείτονες παρενέβησαν σε επίθεση κατά γυναίκας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδός Πανεπιστημίου Ανθούπολη Αστικό ΚΤΕΛ Καρέκλα

Ειδήσεις