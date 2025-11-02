Black Friday & Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βγείτε για ψώνια

Η Black Friday για το 2025 είναι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Cyber Monday, η μεγάλη ημέρα των online προσφορών, θα είναι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Φέτος, η Black Friday 2025 έρχεται στις 28 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί της ένα νέο κύμα προσφορών και ευκαιριών τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν early access εκπτώσεις και "Black Week" καμπάνιες, συνεχίζοντας τη διεθνή τάση που θέλει τις προσφορές να ξεκινούν νωρίτερα από ποτέ.

Οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν έγκαιρα, να συγκρίνουν τιμές και να κινούνται με στρατηγική, ώστε να αποφύγουν παγίδες και να εκμεταλλευτούν πραγματικά τις καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Ημερομηνίες και διάρκεια

Η κύρια ημέρα Black Friday: 28/11/2025, όμως, πολλά καταστήματα ξεκινούν τις προσφορές νωρίτερα.

Οι ημέρες γύρω από την Cyber Monday (τηλε-προσφορές, online ειδικές) μπορούν να έχουν εξίσου σημαντικά deals.

Στην Ελλάδα, η αγορά δείχνει πως οι εκπτωτικές ενέργειες μπορεί να ξεκινήσουν πριν την επίσημη ημέρα.

Τι να προσέξετε κατά την ημέρα των προσφορών

-Μην βιαστείτε σε πρώτη δελεαστική προσφορά, μερικές φορές η τιμή δεν είναι τόσο καλύτερη όσο δείχνει, χωρίς έλεγχο τιμής.

-Δώστε έμφαση σε κατηγορίες όπου οι εκπτώσεις συνήθως είναι πιο σημαντικές (π.χ. τεχνολογία, μεγάλες οικιακές συσκευές).

Σε online αγορές: ελέγξτε τη φήμη του καταστήματος, τους όρους της προσφοράς (π.χ. αν είναι "τελευταία κομμάτια", "μόνο online", "χωρίς αποστολή") και την ασφάλεια συναλλαγών.

Αν αγοράζετε για δώρο, σκεφτείτε και τον χρόνο παράδοσης/εγκατάστασης — η περίοδος μετά την Black Friday μπορεί να έχει καθυστερήσεις.

Μετά την αγορά

-Φυλάξτε αποδείξεις, e-mail επιβεβαίωσης, κρατήστε screenshot της αρχικής τιμής ή της προσφοράς για ενδεχόμενη σύγκριση.

-Ελέγξτε αν υπάρχει δυνατότητα "conversion" προσφοράς (π.χ. αν η τιμή πέσει κι άλλο, αν ισχύει "price match").

-Προσέξτε για εκπτωτικές προσφορές που μπορεί να έχουν χρονικό όριο επιστροφής ή να είναι "τελική πώληση".