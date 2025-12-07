Νετανιάχου: Συνάντηση με Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

Τι αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Μέσα από την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (7/12) με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εντός του Δεκεμβρίου.
Παράλληλα, ανέφερε ότι θεωρεί πως η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι αναμένει σύντομα την έναρξη της δεύτερης φάσης.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι ευκαιρίες για ειρήνη είναι κοντά» μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν τον Άξονα Αντίστασης του Ιράν τα τελευταία χρόνια σε πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο και εναντίον της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ όταν τον συναντήσω αργότερα αυτόν τον μήνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει «πώς να τερματιστεί η κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα, επειδή αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διασφάλισης ενός διαφορετικού μέλλοντος για τη Γάζα και ενός διαφορετικού μέλλοντος για εμάς απέναντι στη Γάζα».
«Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος, όπως γνωρίζετε, την πρώτη φάση. Είμαστε σχεδόν σε αυτό το σημείο». Μετά την αναμενόμενη επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου, του επιλοχία Ραν Γκβίλι, «σύντομα αναμένουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι αυτή η φάση θα είναι πιο δύσκολη. Όπως σημείωσε, η τρίτη φάση θα είναι η «αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας», κάτι που σημειώνει ότι «έγινε στη Γερμανία» μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τι είπε για Παλαιστινιακό κράτος και Δυτική Όχθη
Παράλληλα, σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ασφάλεια μεταξύ της Μεσογείου και του ποταμού Ιορδάνη, ενώ δήλωσε πως «η πολιτική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραμένει αντικείμενο της συζήτησης, με το καθεστώς να αναμένεται ότι θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον».
Όσον αφορά την κρατική συγκρότηση της Παλαιστίνης, ο Νετανιάχου αναγνώρισε τις διαφωνίες του με τον Γερμανό καγκελάριο, απορρίπτοντας την ιδέα ενός κράτους «αφοσιωμένου στην καταστροφή μας». «Έχουμε διαφορετική άποψη, προφανώς, επειδή ο σκοπός ενός παλαιστινιακού κράτους είναι να καταστρέψει το μοναδικό εβραϊκό κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Είχαν ήδη ένα κράτος στη Γάζα, ένα de facto κράτος, και το χρησιμοποίησαν για να προσπαθήσουν να καταστρέψουν το μοναδικό εβραϊκό κράτος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρήνης με τα αραβικά κράτη, και ένας δρόμος επίσης για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης με τους Παλαιστίνιους γείτονές μας, αλλά δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα κράτος που θα είναι αφοσιωμένο στην καταστροφή μας», κατέληξε.
