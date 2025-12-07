Νετανιάχου: Συνάντηση με Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

Μέσα από την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (7/12) με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εντός του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θεωρεί πως η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι αναμένει σύντομα την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι ευκαιρίες για ειρήνη είναι κοντά» μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν τον Άξονα Αντίστασης του Ιράν τα τελευταία χρόνια σε πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο και εναντίον της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ όταν τον συναντήσω αργότερα αυτόν τον μήνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει «πώς να τερματιστεί η κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα, επειδή αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διασφάλισης ενός διαφορετικού μέλλοντος για τη Γάζα και ενός διαφορετικού μέλλοντος για εμάς απέναντι στη Γάζα».

«Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος, όπως γνωρίζετε, την πρώτη φάση. Είμαστε σχεδόν σε αυτό το σημείο». Μετά την αναμενόμενη επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου, του επιλοχία Ραν Γκβίλι, «σύντομα αναμένουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι αυτή η φάση θα είναι πιο δύσκολη. Όπως σημείωσε, η τρίτη φάση θα είναι η «αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας», κάτι που σημειώνει ότι «έγινε στη Γερμανία» μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.