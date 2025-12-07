Μαρουσάκης: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα - Έρχεται «Ωμέγα Εμποδιστής» για ήπιες ημέρες

Μετά από συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για μια σημαντική αλλαγή.

Όπως εξηγεί, ένα «ατμοσφαιρικό βουνό» -ο λεγόμενος «Ωμέγα Εμποδιστής»- θα φέρει καιρική ηρεμία, ενώ παράλληλα έδωσε την πρώτη εικόνα για το πώς θα κυλήσει ο καιρός κοντά στα Χριστούγεννα.

Η ερχόμενη ηρεμία: Ο «Ωμέγα Εμποδιστής»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι ένας τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, που περιγράφει ως «ατμοσφαιρικό βουνό» και «Ωμέγα Εμποδιστή», θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου.

Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να κλείσει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες, χαρίζοντας στη χώρα μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Η καιρική ανάπαυλα φαίνεται να κρατάει περίπου 5 με 7 ημέρες.

Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, οι οποίοι θα επιμείνουν με αυξομειώσεις, καθώς και το κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πρώτη πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Μετά το πέρας αυτής της περιόδου ανάπαυλας, ο καιρός φαίνεται να οδηγείται και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα, με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Ως εκ τούτου, ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, συμβαδίζει με το ημερολόγιο.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη