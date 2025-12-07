Παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, Σπύρος Σουρμελίδης

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Αυγής υπέβαλε ο Σπύρος Σουρμελίδης.

Αφορμή για την παραίτησή του, που έγινε δεκτή, αποτέλεσε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

