Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, Σπύρος Σουρμελίδης

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, Σπύρ...

Παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Αυγής ο Σπύρος Σουρμελίδης, λόγω του σημερινού κυριακάτικου πρωτοσέλιδου

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της Αυγής υπέβαλε ο Σπύρος Σουρμελίδης.

Αφορμή για την παραίτησή του, που έγινε δεκτή, αποτέλεσε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Δείτε το επίμαχο πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις Τώρα

Θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα Πατρών: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Πού ακριβώς εντοπίστηκε ο σεισμός που αναστάτωσε τα Καλάβρυτα - Αρκετοί μετασεισμοί

Ζάκυνθος: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που πέθανε από επίθεση σκύλου - Τι συνέβη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις