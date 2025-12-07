Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Νέος πρόεδρος ο Παναγιώτης Μεταξάς

Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Μεταξάς, ο οποίος επικράτησε στον β’ γύρο των εκλογών με 267 ψήφους έναντι 251 του Φάνη Παπαναγιωτάκη.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Εφορευτική Επιτροπή, ενώ ο νέος πρόεδρος δέχθηκε συγχαρητήρια για την εκλογική του νίκη.