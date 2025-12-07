Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Νέος πρόεδρος ο Παναγιώτης Μεταξάς

Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Νέος πρόεδρ...

Για τον β΄γύρο των εκλογών

Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Μεταξάς, ο οποίος επικράτησε στον β’ γύρο των εκλογών με 267 ψήφους έναντι 251 του Φάνη Παπαναγιωτάκη.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Εφορευτική Επιτροπή, ενώ ο νέος πρόεδρος δέχθηκε συγχαρητήρια για την εκλογική του νίκη.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Η ΔΕΥΑΠ διεκδικεί χρηματοδότηση για κρίσιμα έργα υποδομών

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικό υπάλληλο με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Τραμπ Τζούνιορ κατά Ουκρανίας: «Πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία- Ίσως διακόψουμε τη στήριξη στον πόλεμο»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών Εκλογές Αποτελέσματα

Ειδήσεις