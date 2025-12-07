Πάτρα: Η ΔΕΥΑΠ διεκδικεί χρηματοδότηση για κρίσιμα έργα υποδομών

Η ΔΕΥΑΠ παρουσιάζει τα σχέδια και τα έργα που προγραμματίζει για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

H παράταξη της ΝΔ που στηρίζει την κυβέρνηση και τις επιλογές της αποφάσισε να κάνει αντιπολίτευση! Αντί να καταγγείλει τις κυβερνητικές επιλογές που στραγγαλίζουν τις ΔΕΥΑ, μιλάει αυτός που στην ΚΕΔΕ ζήτησε όλες οι υπηρεσίες να είναι ανταποδοτικές. Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο…από αυτούς που στηρίζουν όσους στερούν από τον πατραϊκό λαό και τον Δήμο αυτά που δικαιούνται, για να χρηματοδοτήσουν μεγαλοεπενδυτές και μεγαλοεπιχειρηματίες.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη εμπορευματοποίηση του νερού είναι σε πλήρη εξέλιξη, το έχουμε καταγγείλει στον πατραϊκό λαό επανειλημμένα, αλλά κάποιοι κάνουν τους ανήξερους.Πρόκειται για μια πορεία που διαχρονικά ακολουθούν οι κυβερνήσεις, τόσο της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, σε ευθυγράμμιση με την Ε.Ε., με κριτήριο το «κόστος - όφελος» που αποδεδειγμένα πλέον είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών σε ύδρευση και αποχέτευση.

Η ΔΕΥΑΠ, κρατάει το νερό σε χαμηλή τιμή, χαμηλότερα από ότι ανέλαβε το 2014, διαμορφώνοντας ειδικά τιμολόγια με κοινωνικοταξικά κριτήρια που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια,για ανέργους, ΚΕΑ, απαλλάσσοντας ταυτόχρονατις περιοχές πλησίον της Ξερόλακκας και του Βιολογικού καθαρισμού. Πάνω από 7.000 οικογένειες έχουν μειωμένο τιμολόγιο. Διατηρεί τη χαμηλότερη τιμολογιακή πολιτική πανελλαδικά, και με τις γενναίες προσπάθειες του μειωμένου προσωπικού, προχωράσε πληθώρα έργων, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους χωρίς τηναναγκαία κρατική υποστήριξη.

Αντί η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τις ΔΕΥΑ, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, και να επιβάλλει χαμηλότερα τιμολόγια, εξήγγειλε επιδότηση πρόκληση 250 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, για τα χρέη των ΔΕΥΑ, με τα χρήματα του ελληνικού λαού.

Αφήνει εκτός επιχορήγησης τη ΔΕΥΑΠ, η οποία είναι συνεπής και δεν έχει οφειλές.Από το Σεπτέμβριο του 2021 έως σήμερα έχουμε πληρώσει συνολικά πάνω από 30 εκατομμύρια € στη ΔΕΗ, 15εκ € εξ αυτών λόγω της αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα η θέσπιση της ΡΑΕΥ ως φορέας πιστοποίησης γίνεται ακόμα μία θηλιά προς τη λειτουργία των ΔΕΥΑ. Η Κυβέρνησησυνδέει τις χρηματοδοτήσεις με την πιστοποίηση της ΡΑΕΥ, εκβιάζοντας επί της ουσίας όσες ΔΕΥΑ θέλουν να αναπτύξουν τις υποδομές τους. Όποια ΔΕΥΑ δεν έχει ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα, δεν παίρνει πιστοποίηση, δεν παίρνει χρηματοδοτήσεις.

Η Κυβέρνηση φέρει τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη που το αποθεματικό της ΔΕΥΑ μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο. Η Κυβέρνηση είναι αρμόδια και υπόλογη για τα τεράστια ποσά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, και πληρώνονται από το ήδη λεηλατημένο εισόδημα των Πατρινών.

Η αύξηση την οποία φέρνουν η Κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν τη στρατηγική τους, στη ΔΕΥΑΠ είναι στο πάγιο τέλοςόπου για το Δήμο Πατρέων είναι 1,25 €/ ανά μήνα για τους πρώην Καλλικρατικούς 1,75 €/ ανά μήνα.

Ενώ λοιπόν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθούν έργα κρίσιμα για τις υποδομές (νέο διυλιστήριο, αντιπλημμυρικά έργα, αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης, εκσυγχρονισμός βιολογικού καθαρισμού), τα οποία θα έλυναν προβλήματα δεκαετιών, οι Κυβερνήσεις χρηματοδοτούν με εκατομμύρια ευρώ τοπικούς επιχειρηματίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση του νέου εμπορικού κέντρου στην Ακτή Δυμαίων με 25 εκατ. ευρώ, όταν αρνούνται τη χρηματοδότηση του νέου διυλιστηρίου που έχουμε ώριμες μελέτες, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έργα η ΔΕΥΑΠ διεκδικεί χρηματοδότηση είναι:

-Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούςΔ προτεραιότητας

-Επέκταση βιολογικού για να δεχθεί τα λύματα Δ προτεραιότητας

-Νέο σύγχρονο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο

-Αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το εύρος Δήμου Πατρέων

-Έργα ύδρευσης και δικτύου στις όμορες δημοτικές ενότητες

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα έργα που έχει ανάγκη ο πατραϊκός λαός, κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού.