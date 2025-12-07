Back to Top
Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, στην οδό Θήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων πέταξε τουλάχιστον τρεις μολότοφ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την οδό Δροσοπούλου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

