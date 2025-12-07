Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης

Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, στην οδό Θήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων πέταξε τουλάχιστον τρεις μολότοφ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την οδό Δροσοπούλου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.