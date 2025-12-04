Δέντρα έχουν φυτρώσει μέσα στον χείμαρρο Παναγίτσα - Δείτε πως είναι μέσα στην κοίτη του - ΦΩΤΟ

Φωτογραφίσαμε τον χείμαρρο Παναγίτσα και ειδικά στο τμήμα του το οποίο διατρέχει την περιοχή του Κόκκινου Μύλου στην Παραλία Πατρών, τα πράγματα δείχνουν ανησυχητικά!

Αν ο χείμαρρος δεχτεί πολύ νερό τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Ο χείμαρρος τόσο στις εκβολές του όσο και σε ένα μεγάλο μήκος του μέσα από κατοικημένες περιοχές και στα όρια της Λεωφόρου Παπανδρέου Ανδρέα θυμίζει δάσος στην κοίτη του. Η ροή του χειμάρρου, στο μεγαλύτερο μέρος του, από την Οβρυά μέχρι τις εκβολές του στην Παραλία, οριοθετείται από οπλισμένο μπετόν, ωστόσο μέσα σε αυτό έχει αναπτυχθεί πυκνή βλάστηση.

Κάτοικοι της περιοχής στην Παραλία Πατρών εκφράζουν την ανησυχία τους και δεδομένων των περιστατικών ανα τη χώρα που εξελίσσονται με πολύ αρνητικό τρόπο μετά από το πέρασμα μια κακοκαιρίας, ζητούν καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου Παναγίτσα και επίσης των εκβολών του.