Ανήλικοι παράγγελναν φαγητό και λήστευαν τους διανομείς- Τρεις συλλήψεις

Τρεις νεαροί, δύο Έλληνες ηλικίας 16 και 19 ετών και ένας 15χρονος αλλοδαπός, συνελήφθησαν από την αστυνομία σε Αργυρούπολη και Άλιμο το διήμερο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατ’ εξακολούθηση, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπρόσθετα συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης ληστειών σε βάρος διανομέων φαγητού σε Άλιμο και Αργυρούπολη, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου, οι οποίοι μετά από προανάκριση και συλλογής πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους 3 νεαρούς ως δράστες.

ΕΛ.ΑΣ.: Ο τρόπος δράσης της συμμορίας που «χτυπούσε» διανομείς

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι 3 νεαροί κατά τον τελευταίο μήνα και κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, προέβαιναν σε παραγγελία φαγητού μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με προορισμό τοποθεσίες σε Άλιμο και Αργυρούπολη και κατά την άφιξη των διανομέων, τους προσέγγιζαν, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες ή κράνη.

Εκεί με την απειλή όπλου τους ακινητοποιούσαν, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα και διέφευγαν πεζοί.

Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τις παραγγελίες φαγητού,

12 αμπούλες αεροβόλου όπλου,

ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση ληστειών καθώς και

δελτίο ταυτότητας και άδεια ικανότητας οδήγησης ημεδαπού τα οποία απασχολούν ως κλεμμένα.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι 3 νεαροί διέπραξαν 3 ληστείες σε βάρος διανομέων κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε Άλιμο και Αργυρούπολη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.