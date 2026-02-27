Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει να χαλαρώσετε τις προσπάθειες σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή πάλη για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…

Ταύρος

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

Καρκίνος

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Λέων

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Παρθένος

Για σας η μέρα είναι εξαιρετικά ρομαντική και ενδείκνυται για ρομαντικές εξόδους με το ταίρι σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να φέρει η μέρα ενδιαφέρουσες εξελίξεις, που ενδεχομένως να μην τις περιμένατε…Αφιερώστε επίσης κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας στην διακόσμηση του προσωπικού σας χώρου, ώστε να αλλάξει η ενέργεια του σπιτιού σας. η ενασχόληση με τις τέχνες ευνοείται επίσης.

Ζυγός

Θα έρθουν στην επιφάνεια ζητήματα σχετικά με ακίνητα, με την οικογένεια ή με τον τόπο κατοικίας σας. Κάποια σχέδια που κάνατε νωρίτερα μπορεί να αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Οι ερωτευμένοι του ζωδίου σας μπορεί τώρα να γνωρίσετε τα πεθερικά σας και να δώσετε μια πιο επίσημη νότα στην σχέση.

Σκορπιός

Κάποια γεγονότα που σας γέμισαν άγχος ή απογοήτευση θα αποτελέσουν παρελθόν και θα ανασάνετε. Σήμερα θα έχετε την δυνατότητα να υλοποιήσετε τα σχέδια σας και να θέσετε τις βάσεις για την επιτυχία που προσδοκάτε. Ορισμένοι ωστόσο ίσως να αναγκαστείτε να επιστρέψετε σε κάτι που κάνατε προηγουμένως, προκειμένου να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να εξορμήσετε στο μέλλον με καλύτερες προοπτικές επιτυχίας των δράσεων σας.

Τοξότης

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Αιγόκερως

Μάθετε να μοιράζεστε όχι μόνο τα υλικά σας αγαθά, αλλά και την αγάπη με τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέροντας τον χρόνο σας ή την ηθική στήριξη σε κάποιον που σας έχει ανάγκη, σας κάνει πιο πλούσιους σε συναισθήματα και σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Υδροχόος

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

Ιχθείς

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.