Φάληρο: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τροχαίο - Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του

Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στο Παλαιό Φάληρο μετά από σύγκρουση, όταν η οδηγός του εισήλθε καταλάθος στο αντίθετο ρεύμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (07/12) στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, η οδηγός ενός ΙΧ εισήλθε καταλάθος στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Μετά από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πρώτο όχημα επέβαιναν δύο κοπέλες, που είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο δεύτερο ένας άνδρας που μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

