Γιατί δεν πρέπει να πίνουμε καφέ όταν παίρνουμε αντιβίωση

Ακόμα και ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα θα μπορούσε να μειώσει τη δράση ορισμένων αντιβιοτικών, σύμφωνα με νέα μελέτη που αναλύει την αντίδραση των βακτηρίων Escherichia coli στην καφεΐνη.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών πίσω από τη μελέτη εξέτασε 94 διαφορετικές χημικές ουσίες και πώς αυτές άλλαξαν το E. Coliκαι πιο συγκεκριμένα, πώς άλλαξαν τα συστήματα που ελέγχουν τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από τα βακτηριακά κύτταρα.

Περίπου το ένα τρίτο των ουσιών που εξετάστηκαν φάνηκε να παρεμβαίνει στη γονιδιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσα και έξω από το κύτταρο.

Αλλά η καφεΐνη ήταν αυτή που ξεχώρισε. Οδήγησε το E. coli να απορροφήσει χαμηλότερο επίπεδο ορισμένων αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένης της σιπροφλοξασίνης.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι διάφορες ουσίες μπορούν να επηρεάσουν διακριτικά αλλά συστηματικά τη γονιδιακή ρύθμιση στα βακτήρια», λέει ο μικροβιολόγος Christoph Binsfeld, από το Πανεπιστήμιο του Würzburg στη Γερμανία.

Αυτό αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με αυτό που είναι γνωστό ως αντίσταση στα αντιβιοτικά χαμηλού επιπέδου.

Όχι το πλήρως ανεπτυγμένο είδος, όπου τα βακτήρια προσαρμόζονται ώστε να αντιστέκονται άμεσα σε στοχευμένες θεραπείες, αλλά πιο λεπτές επιδράσεις που προκαλούνται από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των γονιδίων και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μικρόβια ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους.

Γνωρίζουμε ήδη ότι βακτήρια όπως το E. coli χρησιμοποιούν αυτές τις προσαρμοστικές αντιδράσεις για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιβίωσής τους σε οποιοδήποτε περιβάλλον κι αν βρεθούν.

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται, οι οποίοι μπορούν να πουν στους επιστήμονες περισσότερα για το πώς τα παθογόνα βακτήρια παραμένουν ζωντανά και πώς θα μπορούσαμε να τα νικήσουμε.

Η ανάλυση έδειξε ότι μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη που ονομάζεται Rob παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα στον έλεγχο του τι μπαίνει και τι βγαίνει από τα κύτταρα των βακτηρίων.

Συμμετείχε περίπου στο ένα τρίτο όλων των αλλαγών που εντόπισαν οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκλήθηκαν από την εισαγωγή καφεΐνης.

«Η καφεΐνη πυροδοτεί έναν “καταρράκτη” γεγονότων που ξεκινούν από τον γονιδιακό ρυθμιστή Rob και καταλήγουν στην αλλαγή πολλών πρωτεϊνών μεταφοράς στο E. coli – που με τη σειρά τους οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψη αντιβιοτικών όπως η σιπροφλοξασίνη», λέει η βιολογική μηχανικός Ana Rita Brochado, από το Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η έρευνα βασίζεται σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο: Δεν είναι απολύτως σαφές πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικούς ανθρώπους ή πόσο καφέ θα πρέπει να πιείτε για να κάνετε μια αξιοσημείωτη διαφορά στην ανταπόκριση στα αντιβιοτικά, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να εξεταστεί από μελλοντικές έρευνες.

Μια άλλη ανακάλυψη των ερευνητών ήταν ότι η επίδραση αποδυνάμωσης των αντιβιοτικών δεν παρατηρήθηκε στη Salmonella enterica, ένα άλλο επιβλαβές βακτήριο που σχετίζεται στενά με το E. coli. Πρόκειται για μια αντίδραση που φαίνεται να ισχύει μόνο για ορισμένα είδη βακτηρίων.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προχωρήσει η έρευνα, ώστε να αποκτήσουμε μια πιο ακριβή ιδέα για το τι έχουμε να κάνουμε εδώ, αλλά η καλύτερη κατανόηση αυτής της χαμηλού επιπέδου αντίστασης στα αντιβιοτικά είναι απαραίτητη για να γίνουν οι θεραπευτικές προσεγγίσεις όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές.

«Με βάση αυτά τα ευρήματα, προβλέπουμε ένα δύσκολο, αλλά αναπόφευκτο και σημαντικό έργο στη χαρτογράφηση των βασικών καθοριστικών παραγόντων των λειτουργιών μεταφοράς σε διάφορα βακτήρια», γράφουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Η έρευνα έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική επιθεώρηση PLOS Biology.