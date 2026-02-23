Back to Top
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά!

Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου είναι Καθαρά Δευτέρα του Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

