Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά!

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο , γιορτάζουν οι: Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα* *Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου είναι Καθαρά Δευτέρα του Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr