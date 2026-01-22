ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών: Το ένα φανάρι ξηλώθηκε, το άλλο γύρισε ανάποδα- ΦΩΤΟ

Σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε με τα φανάρια στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών- Αθηνών με την οδό Διγενή Ακρίτα, στην Πάτρα, έπειτα από τους ισχυρούς ανέμους που έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, το επάνω φανάρι της διασταύρωσης έχει ξηλωθεί και πλέον δεν υπάρχει, ενώ το κάτω φανάρι υπέστη σοβαρή μετατόπιση, με αποτέλεσμα να έχει γυρίσει ανάποδα. Συγκεκριμένα, το πράσινο φως εμφανίζεται πλέον επάνω, το πορτοκαλί στη μέση και το κόκκινο στο κάτω μέρος, δημιουργώντας σύγχυση στους διερχόμενους οδηγούς.

Η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, καθώς πρόκειται για σημείο με αυξημένη κυκλοφορία. Η εικόνα του κατεστραμμένου φωτεινού σηματοδότη δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.