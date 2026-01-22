Πάτρα: Γυμνά καλώδια κρέμονται στην οδό Γεροκωστοπούλου - Καταγγελίες από υπαλλήλους καταστημάτων - ΦΩΤΟ

Γυμνά καλώδια που κρέμονται σε κοινή θέα στην οδό Γεροκωστοπούλου προβληματίζουν έντονα περαστικούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Πάτρας.

Τα καλώδια κρέμονται από κτίριο χαμηλά στην οδό Γεροκωστοπούλου στο ύψος της Αγίου Ανδρέου. Εκτός των άλλων πάνω στο κτίριο βρίσκεται ένα ανοικτό κουτί μέσα στο οποίο είτε υπήρχε διακόπτης είτε καλώδια. Το ύψος στο οποίο κρέμονται τα καλώδια και επίσης βρίσκεται ο διακόπτης, προβληματίζει καθώς ακόμη κι ένα παιδί ή έφηβος θα μπορούσε να τα ακουμπήσει.

Άγνωστο είναι αν τα καλώδια φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που όμως δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη ή την περιέργεια.