Πάτρα: Νεκρά τα φανάρια στη συμβολή της Ερμού με την Αγίου Ανδρέου - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Όσοι οδηγοί κινούνται μέσω Αγίου Ανδρέου και Ερμού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμβολή τους

Για άλλη μια φορά, φανάρια ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας τίθενται εκτός λειτουργίας εξαιτίας του... καιρού!

Σε μια από τις πιο κεντρικές διασταυρώσεις της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Ερμού, τα φανάρια ήταν εκτός λειτουργίας το απόγευμα της Πέμπτης. Ο λόγος άγνωστος. Το αποτέλεσμα ωστόσο γνωστό. Οδηγοί που περνούν τη διασταύρωση διστακτικά, αυτοκίνητα κατά το ήμισυ στη μέση και ορατός ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.

Όσοι οδηγοί κινούνται μέσω Αγίου Ανδρέου και Ερμού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμβολή τους.

