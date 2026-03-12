Αλλάζει ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα και γίνεται πιο φθινοπωρινός

Σύμφωνα με τον χάρτη (ECMWF HRES) για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου (12:00 UTC), η κακοκαιρία φαίνεται να εστιάζει κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μας έρθουν βροχές, με τη θερμοκρασία βέβαια να μην παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις. «Πάντως, το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες ημέρες θα είναι ο βοριάς», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.

Ο Μάρτιος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο πιο... κυκλοθυμικός μήνας του χρόνου, παίζοντας ανάμεσα στη λιακάδα και τις βροχές.

Αν και ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος τις επόμενες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, με βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, τα εντονότερα φαινόμενα (με βάση τις αποχρώσεις του μπλε, μωβ και κόκκινου που υποδηλώνουν αυξημένη ένταση βροχόπτωσης) εντοπίζονται στις εξής περιοχές:

-Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο: Έντονη δραστηριότητα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα

- Πελοπόννησος: Ισχυρά φαινόμενα φαίνονται κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου (περιοχές γύρω από την Πάτρα και την Καλαμάτα).

-Θεσσαλία: Φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά, ειδικά τα δυτικά τμήματα προς την Πίνδο.

-Κεντρική Μακεδονία: Υπάρχουν ενδείξεις για βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

-Αττική: Ο χάρτης δείχνει ασθενέστερα φαινόμενα (πράσινο/ανοιχτό μπλε) σε σύγκριση με τη Δυτική Ελλάδα, αλλά το σκηνικό παραμένει συννεφιασμένο με πιθανότητα βροχής.

Αντίθετα, η ανατολική νησιωτική χώρα (Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) και η Κρήτη φαίνονται να βρίσκονται σε πιο ήπιες συνθήκες εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα, καθώς τα έντονα σύννεφα βροχής βρίσκονται δυτικότερα.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

Ήπιος και ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός στη χώρα έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα και αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και στη νότια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα

Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχοπτώσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων.