Πάτρα: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο απόψε έξω από το Εργατικό Κέντρο

Η Δημοτική Αρχή του Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σήμερα, 2 Μαρτίου, στις 19:00, έξω από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην κλιμάκωση της πολεμικής έντασης, με αφορμή τη νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στους λαούς της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι «κανείς δεν μπορεί να μένει θεατής» μπροστά στον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης και καλεί σε μαζική συμμετοχή. Παράλληλα, διατυπώνει αιτήματα για άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα και επιστροφή όλων των Ελλήνων στρατιωτικών που βρίσκονται εκτός συνόρων.