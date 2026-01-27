ΗΠΑ: Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τη χώρα

Ο απολογισμός του ακραίου ψύχους στις ΗΠΑ ανήλθε σε 30 νεκρούς, εκ των οποίων επτά που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με αεροπλάνο το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ, ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες και περισσότερα από 530.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες λόγω της μιας μάζας αρκτικού αέρα, κυρίως στις βόρειες ΗΠΑ όπου η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους -45° Κελσίου.

Σημαντικές χιονοπτώσεις – περισσότερα από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες—είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com, λίγοι περισσότεροι από 530.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ιδίως στις νότιες ΗΠΑ, στο Τενεσί και το Μισισίπι, όπου ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις των γραμμών ηλεκτροδότησης.

Περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Τενεσί και περισσότεροι από 140.000 στο Μισισίπι και σχεδόν 100.000 στη Λουιζιάνα.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

Ο Ντέιβ Ραντέλ, μετεωρολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι το χιόνι που έπεσε ήταν «πολύ ξηρό» και «λεπτό σαν πούδρα», κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να το παρασύρει εύκολα ο άνεμος, δυσχεραίνοντας τι προσπάθειες να καθαριστούν οι δρόμοι και μειώνοντας την ορατότητα.

Θεωρούμενη από κάποιους μετεωρολόγους η χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, συνοδεύεται από πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε στα τοπικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο μιας έφηβης 16 ετών που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα και ένας στην Άιοβα σε σύγκρουση.

Οκτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στη Νέα Υόρκη και έχει ξεκινήσει έρευνα για τον καθορισμό της αιτίας του θανάτου τους.

Εξάλλου σκοτώθηκαν επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ενός αεροσκάφους που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στη διάρκεια της χιονοθύελλας στο Μέιν, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία διαχείρισης των αερομεταφορών (FAA).

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί σε 20 πολιτείες και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, ενώ σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς.

Πολλά μεγάλα αεροδρόμια, από την Ουάσινγκτον, ως τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη, έχουν σχεδόν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ περισσότερες από 22.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.