Ο καιρός των Χριστουγέννων: Καταιγίδες σε Ιόνιο - Ντυμένα στα «λευκά» τα ορεινά

«Κλείδωσε» ο καιρός για τις επόμενες ημέρες - Με πτώση της θερμοκρασίας θα περάσουμε την ημέρα των Χριστουγέννων

Με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας θα περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα, όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Οι μετεωρολόγοι «κλειδώνουν» στο ότι ο καιρός θα είναι άστατος και θα πέσουν χιόνια στα βόρεια ορεινά. Την παραμονή των Χριστουγέννων αναμένονται σύννεφα και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο ενώ στην υπόλοιπη χώρα μεμονωμένες καταιγίδες και βροχές. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο ενώ χιόνια θα πέσουν επίσης στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο πριν πέσει την ημέρα των Χριστουγέννων. Όπως αναφέρθηκε, θα απολαύσουμε τα φετινά Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα και χιόνια στα βόρεια ορεινά. Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στα βόρεια. Την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων (26.12.2025) αναμένονται και πάλι βροχές, αυτή τη φορά σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια και Σποράδες. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Και πάλι το θερμόμετρο θα δείξει μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δείτε στον διαδραστικό χάρτη που θα πέσουν χιόνια:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>