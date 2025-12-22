Μουσική πανδαισία και…χρυσόσκονη! Η περίπτωση του Χριστουγεννιάτικου κοντσέρτου της Πολυφωνικής

Τι είδαμε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Δεν είναι τυχαίο ότι το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της Πολυφωνικής, που πια είναι διήμερο, γίνεται sold out εν ριπή οφθαλμού!
Είναι η απόδειξη του να ξεπερνάς κάθε χρόνο τον εαυτό σου και να φροντίζεις όλα τα μέρη μιας εκδήλωσης, από το περιεχόμενο ως την υποδοχή του κόσμου.
Το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της Πολυφωνικής φέτος πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες και σχολές χορού έλαβαν μέρος στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη συναυλία της πόλης
Ένα ευρύ ρεπερτόριο, που περιλάμβανε από παραδοσιακά κάλαντα μέχρι την υπέροχη εκτέλεση του Bohemian Rapsody, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής, αποζημίωσε και τους πιο απαιτητικούς ακροατές, που απόλαυσαν χριστουγεννιάτικη μουσική και υψηλού επιπέδου αποδόσεις κομματιών, που δεν αναφέρονται στα χριστούγεννα, αλλά προσφέρουν μαγικές και ξεχωριστές μελωδικές στιγμές. Κι αυτό από μόνο του συνάδει με το...χριστουγεννιάτικο πνεύμα.
Μεταξύ αυτών επίσης, το «The Phantom of the Opera» και το «We are the world» που απέδωσαν η Ορχήστρα «Sinfonica» και πλήθος χορωδών, ενώ φέτος την εμφάνισή του έκανε και ένας …ταύρος καθώς έλαβε το μουσικό σήμα «Espana Cani» από τη Συμφωνική, η οποία απέτισε φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε φέτος από κοντά μας, με το «Ας κρατήσουν οι χοροί».
Στο τριών ωρών πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 400 ερμηνευτές, ορχήστρες, χορωδίες και σχολές χορού. Σολίστ ήταν η Πατρινή σοπράνο Βαιλική Καραγιάννη και ο βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ του Οργανισμού «SINFONICA», οι χορωδίες (ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ- ΠΑΙΔΙΚΗ- ΝΕΑΝΙΚΗ- ΜΙΚΤΗ- Γ.Φ.Σ. «ΕΜΜΕΛΕΙΑ») οι Ορχήστρες (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, «MUZICANTO», ΟΡΧΗΣΤΡΑ- ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ») του Οργανισμού, η Ακαδημία Χορού/Dance «A», της Ελένης Μπαλαφούτη και η Σχολή Χορού «Tanguera» Dance Academy, της Ιωάννας Ανδρικοπούλου.
Φυσικά το φινάλε ήταν όπως πάντα grande με τα Τρίγωνα Κάλαντα, με τα μπαλόνια να πέφτουν από ψηλά και όλους τους συντελεστές να τα αποδίδουν σε μια ατμόσφαιρα, που σου θυμίζει ξανά ότι Χριστούγεννα χωρίς Πολυφωνική δεν γίνονται!
Είναι κάτι παραπάνω από ένα χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο. Είναι από τις πολύ καλές στιγμές αυτής της πόλης, μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει.
Το κοντσέρτο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας.
