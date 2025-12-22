Μουσική πανδαισία και…χρυσόσκονη! Η περίπτωση του Χριστουγεννιάτικου κοντσέρτου της Πολυφωνικής

Δεν είναι τυχαίο ότι το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της Πολυφωνικής, που πια είναι διήμερο, γίνεται sold out εν ριπή οφθαλμού!

Είναι η απόδειξη του να ξεπερνάς κάθε χρόνο τον εαυτό σου και να φροντίζεις όλα τα μέρη μιας εκδήλωσης, από το περιεχόμενο ως την υποδοχή του κόσμου.

Το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της Πολυφωνικής φέτος πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες και σχολές χορού έλαβαν μέρος στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη συναυλία της πόλης

Ένα ευρύ ρεπερτόριο, που περιλάμβανε από παραδοσιακά κάλαντα μέχρι την υπέροχη εκτέλεση του Bohemian Rapsody, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής, αποζημίωσε και τους πιο απαιτητικούς ακροατές, που απόλαυσαν χριστουγεννιάτικη μουσική και υψηλού επιπέδου αποδόσεις κομματιών, που δεν αναφέρονται στα χριστούγεννα, αλλά προσφέρουν μαγικές και ξεχωριστές μελωδικές στιγμές. Κι αυτό από μόνο του συνάδει με το...χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Μεταξύ αυτών επίσης, το «The Phantom of the Opera» και το «We are the world» που απέδωσαν η Ορχήστρα «Sinfonica» και πλήθος χορωδών, ενώ φέτος την εμφάνισή του έκανε και ένας …ταύρος καθώς έλαβε το μουσικό σήμα «Espana Cani» από τη Συμφωνική, η οποία απέτισε φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε φέτος από κοντά μας, με το «Ας κρατήσουν οι χοροί».