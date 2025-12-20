Πολυφωνική Πάτρας: Χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα με ορχήστρες, χορωδίες και διακεκριμένους σολίστες- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη Κονσέρτο της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, με το Συνεδριακό Κέντρο να είναι ασφυκτικά γεμάτο από θεατές, που απολαμβάνουν μια μοναδική εορταστική εμπειρία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 400 ερμηνευτές, οι οποίοι μέσα σε τρεις ώρες προσφέρουν τις πιο μαγικές στιγμές της χριστουγεννιάτικης μουσικής. Στη σκηνή ξεχωρίζουν οι διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασιλική Καραγιάννη (σοπράνο κολορατούρα) και Τάσος Αποστόλου (βαθύφωνος), ενώ η Συμφωνική Ορχήστρα του Οργανισμού «SINFONICA» συνοδεύει τα σόλο και τις χορωδίες.

Συμμετέχουν επίσης οι χορωδίες Προπαιδική, Παιδική, Νεανική, Μικτή και η Γ.Φ.Σ. «Εμμελεία», οι ορχήστρες Φιλαρμονική, «Muzicanto» και η Ορχήστρα-Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής «Ηλιοδωρία», καθώς και οι σχολές χορού Ακαδημία Χορού/Dance «A» της Ελένης Μπαλαφούτη και η «Tanguera» Dance Academy της Ιωάννας Ανδρικοπούλου.

Το κοινό απολαμβάνει ένα υπερθέαμα γεμάτο φως, μουσική, χορό και συγκίνηση, αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας, που έχει καθιερωθεί ως πολιτιστικό σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.