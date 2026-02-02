Η σκληρή αλήθεια για τον Τσάμπα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat

Του Θανάση Γιανναδάκη
Το 32% των ανθρώπων στην Ελλάδα είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη ήταν 6,9%. Δηλαδή, σχεδόν πενταπλάσιο ποσοστό στην Ελλάδα.
Και γίνεται χειρότερο όταν πάμε στους πιο ευάλωτους.
Στους ηλικιωμένους άνω των 65, οι οφειλές το 2024 ήταν στο 42,3%. Στην ΕΕ ήταν 4,5%. Σχεδόν οι μισοί ηλικιωμένοι δεν μπορούν να κρατούν ενήμερους λογαριασμούς για βασικές υπηρεσίες.
Τα ίδια στις μονογονεϊκές οικογένειες. Το 2024 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν 45,1% (το 2023 έφτασαν 52,3%). Στην ΕΕ ήταν 13,1%. Πρακτικά, σε έναν γονιό με ένα εισόδημα, το κράτος του λέει «βγάλτα πέρα μόνος σου».
Και μετά έρχεται η θέρμανση.
Το 2024, το 19% στην Ελλάδα αδυνατούσε να κρατήσει το σπίτι επαρκώς ζεστό. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 9,2%. Στους ηλικιωμένους φτάνει στο 27,2%, στις μονογονεϊκές το 27,5%.
Τέλος, η στέγη.
Το 2024 το κόστος στέγασης στην Ελλάδα ήταν 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος κατά μέσο όρο. Στην ΕΕ ήταν 19,2%.
Και σε ευάλωτες ομάδες γίνεται ασφυκτικό: 47% στους άνω των 65 με το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ να είναι 27,3%, και 51,8% στις μονογονεϊκές οικογένειες με το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ να είναι 28,3%.
Όταν το μισό εισόδημα πάει απλώς για να “έχεις σπίτι”, δεν μένει ζωή.
Η σκληρή αλήθεια για τον τσάμπα είναι ότι δεν πέθανε μόνος του.
Τον σκότωσαν οι επιλογές που κάνουν τα βασικά απλησίαστα.
Και όταν τα βασικά γίνονται πολυτέλεια, τότε η κυβέρνηση όσο και να πανηγυρίζει για πλεονάσματα, η κοινωνία γονατίζει.
Αυτά, για να έχουμε καθαρές κουβέντες για τη σταθερότητα που πρεσβεύει η Κυβέρνηση.
