Ασφάλεια και παραγωγικότητα ως θεμέλιο βιώσιμης λειτουργίας

Στον αγώνα της ζωής και της εργασίας, δεν αρκεί να προσπαθούμε. Πρέπει να προσπαθούμε σωστά. Δεν αρκεί να τρέχουμε· πρέπει να έχουμε κατεύθυνση.

Δεν αρκεί να εργαζόμαστε· πρέπει να εργαζόμαστε με κανόνες, με αρχές και με αξίες. Όπως ο αθλητής που αγωνίζεται παράνομα δεν θα λάβει το στεφάνι της νίκης, έτσι και μια επιχείρηση που αγνοεί την ασφάλεια δεν μπορεί να κατακτήσει τη διαχρονική επιτυχία. Ένα εργοστάσιο που δεν σέβεται τον άνθρωπο και την υγεία του ίσως προχωρήσει πρόσκαιρα, αλλά δεν αντέχει στον χρόνο. Η επιτυχία δεν χαρίζεται· κατακτάται με πειθαρχία, υπευθυνότητα και νομιμότητα.



Η ασφάλεια δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε ισχυρής και βιώσιμης επιχείρησης. Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα δεν χτίζονται πάνω στο ρίσκο, αλλά στην οργάνωση. Οι πραγματικά ισχυροί δεν θυσιάζουν την ασφάλεια στον βωμό της ταχύτητας. Δεν επιδιώκονται πρόσκαιρα αποτελέσματα, αλλά διάρκεια. Όχι επιδόσεις με ρίσκο, αλλά σταθερά αποτελέσματα με ασφάλεια. Ένα εργοστάσιο που παράγει, αναπτύσσεται και σέβεται, χτίζει μέλλον. Γιατί η αληθινή επιτυχία δεν προέρχεται από το γρήγορο κέρδος, αλλά από σωστά δομημένες βάσεις.



Σύμφωνα με τον NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς, εργάζονται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συγκέντρωση και ταχύτητα, μειώνοντας τα λάθη και τις καθυστερήσεις. Ένα ασφαλές εργοστάσιο λειτουργεί χωρίς απρόβλεπτες διακοπές λόγω ατυχημάτων, περιορίζοντας το κόστος και βελτιώνοντας τη ροή της παραγωγής. Παράλληλα, τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας μειώνουν τις απουσίες, τις αποζημιώσεις και τις νομικές επιπτώσεις, ενισχύοντας τη συνολική βιωσιμότητα της επιχείρησης.



Η εργασία σε ένα ασφαλές περιβάλλον απαιτεί λιγότερη σωματική και ψυχική καταπόνηση. Έρευνες του NIOSH δείχνουν ότι εργαζόμενοι σε ασφαλέστερες συνθήκες παρουσιάζουν έως και 25% λιγότερη μυϊκή κόπωση, διατηρούν υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης και κάνουν λιγότερα λάθη, καθώς δεν αναγκάζονται να λειτουργούν συνεχώς σε καθεστώς επιφυλακής απέναντι σε κινδύνους.



Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι επένδυση. Ένα ασφαλές περιβάλλον σημαίνει λιγότερα ατυχήματα, λιγότερες καθυστερήσεις και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην προστασία των εργαζομένων όσο και στη σταθερή λειτουργία και ανάπτυξη της παραγωγής.



Η επιτυχία ενός εργοστασίου δεν αποτυπώνεται μόνο σε δείκτες και αναφορές· αποτυπώνεται στις ζωές των ανθρώπων του. Δεν αρκεί η ύπαρξη κανόνων ασφαλείας· απαιτείται η καθημερινή εφαρμογή και η έμπρακτη κουλτούρα πρόληψης. Μια επιχείρηση που δεν κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια, δεν παίζει με τις ζωές των ανθρώπων της και κερδίζει τον σεβασμό τόσο των εργαζομένων όσο και της αγοράς.



Η «Ἔξωθεν καλή μαρτυρία» δεν είναι θεωρία· είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν η ασφάλεια γίνεται πράξη, η αξιοπιστία της επιχείρησης γίνεται φως που φαίνεται προς τα έξω. Αυτό δεν αποτελεί απλώς βελτίωση, αλλά διαχρονική παρακαταθήκη.



Η ασφάλεια και η παραγωγικότητα δεν είναι αντίθετες έννοιες· είναι σύμμαχοι. Ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ενισχύει την αποδοτικότητα, μειώνει τις καθυστερήσεις και διασφαλίζει τη σταθερή ροή της παραγωγής. Δεν απαιτούνται υπερβολές, αλλά σωστή οργάνωση, μικρές στοχευμένες παρεμβάσεις και διάθεση για πρόληψη.



Έχοντας εργαστεί επί 15 χρόνια στην παραγωγή, έχω αποκτήσει άμεση γνώση των διαδικασιών και των πραγματικών κινδύνων του βιομηχανικού περιβάλλοντος. Η εμπειρία αυτή δείχνει ότι η έγκαιρη επισήμανση θεμάτων ασφάλειας προλαμβάνει καταστάσεις που κοστίζουν τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε επιχειρησιακή συνέχεια. Η ασφάλεια δεν είναι ευθύνη ενός ρόλου· είναι ευθύνη όλων.



«Η ασφάλεια εξασφαλίζει τη ζωή και η ζωή εξασφαλίζει την παραγωγή.» Με συνεργασία, υπευθυνότητα και σταθερή προσήλωση στην πρόληψη, μπορεί να διασφαλιστεί όχι μόνο η απόδοση της εργασίας, αλλά και η υγεία, η ευημερία και το μέλλον όλων όσοι συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι το ουσιαστικό κέρδος και το πραγματικό επίτευγμα.



Με εκτίμηση,

Ευθύμιος Θεριστόπουλος

15 έτη εμπειρίας στην παραγωγή και ο ελάχιστος των εργατών.