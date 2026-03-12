Το κλείσιμο του Οδοντωτού έχει ονοματεπώνυμα

Η επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού δεν είναι «ατυχία» ούτε απλώς αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων. Είναι το αποτέλεσμα ετών αδιαφορίας, υποκρισίας και πολιτικής ανευθυνότητας.

Η ίδια η ανακοίνωση του ΟΣΕ επιβεβαιώνει σήμερα όσα εδώ και χρόνια καταγγέλλαμε: ότι η γραμμή αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους, ότι υπήρχαν κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων και ότι απαιτούνταν μελέτες και έργα προστασίας που δεν έγιναν εγκαίρως.

Και όμως, για χρόνια κάποιοι επέλεγαν να λένε ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα». Να ειρωνεύονται τις καταγγελίες. Να παρουσιάζουν όσους μιλούσαν για την ασφάλεια της γραμμής ως κινδυνολόγους. Να κρύβουν την πραγματικότητα πίσω από ωραιοποιημένες ανακοινώσεις.

Για αυτούς προτεραιότητα δεν ήταν ποτέ η ασφάλεια των επιβατών. Ήταν μόνο η τουριστική εικόνα της περιοχής και η εμπορική κίνηση. Προτιμούσαν να παρουσιάζουν μια ψεύτικη εικόνα «κανονικότητας» αντί να απαιτήσουν έργα προστασίας που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια.

Την ίδια στιγμή, επιβάτες ταξίδευαν σε μια γραμμή όπου σημειώνονταν επαναλαμβανόμενα περιστατικά, βλάβες, εγκλωβισμοί και επικίνδυνες καταστάσεις. Δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν πολλές φορές ουσιαστικά στο έλεος της τύχης.

Οι αναφορές και οι καταγγελίες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια είχαν ουσία. Δεν ήταν υπερβολές. Ήταν προειδοποιήσεις για να μη θρηνήσουμε θύματα.

Σήμερα αποδεικνύεται ότι όσοι υποβάθμιζαν το πρόβλημα, όσοι αδιαφορούσαν και όσοι επέλεγαν να κρύβονται πίσω από δηλώσεις, αναρτήσεις και συγκεντρώσεις χωρίς αποτέλεσμα, φέρουν σοβαρή ευθύνη για το σημερινό αποτέλεσμα.

Αντί να πιέσουν για χρηματοδοτήσεις, για έργα προστασίας και για ουσιαστικές παρεμβάσεις, επέλεγαν να σιωπούν και να συγκαλύπτουν την πραγματικότητα.

Κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι.

Και θα επανέλθω σύντομα για να τους καταγγείλω δημόσια.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά την εξέλιξη της δικαιοσύνης, πλέον αποδεικνύεται ότι οι καταγγελίες μας ήταν βάσιμες. Η ίδια η παραδοχή των προβλημάτων από εκείνους που επί χρόνια αμελούσαν επιβεβαιώνει όσα είχαμε επισημάνει.

Περιμένω πλέον από τη Δικαιοσύνη, μετά και από αυτή την εξέλιξη, να κάνει τα αυτονόητα.

Αρκετά αναμένουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι οι αναφορές που έχουν κατατεθεί προς τις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου εντάσσονται στο θεσμικό του ρόλο για την προστασία των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων και τις παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν ακριβώς για να προληφθούν κίνδυνοι για τους επιβάτες και να κινηθεί η διαδικασία διερεύνησης των ευθυνών. Δεν ήταν τυχαίο ότι στην ίδια την ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ αναφέρεται πλέον σε προκαταρκτική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα ήταν υπαρκτό και σοβαρό.

Η πολιτεία οφείλει τώρα να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα στη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Τα προβληματικά σημεία της γραμμής είναι γνωστά εδώ και χρόνια και έπρεπε ήδη να έχουν αντιμετωπιστεί.

Αν αυτά είχαν γίνει εγκαίρως, σήμερα ο Οδοντωτός δεν θα ήταν κλειστός.

Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό της επικοινωνίας και της υποκρισίας.

Οι υπεύθυνοι για το σημερινό αποτέλεσμα υπάρχουν.

Και η ευθύνη τους είναι βαριά.