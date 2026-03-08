Γυναίκες δύναμης που χτίζουν έναν κόσμο χωρίς εμπόδια

Σε μια εποχή που η κοινωνία μας αναζητά σημεία αναφοράς, η γυναίκα με αναπηρία και η μητέρα παιδιού με αναπηρία αποτελούν φωτεινά παραδείγματα δύναμης, αξιοπρέπειας και ανεξάντλητης αγάπης. Κάθε ημέρα, συχνά αθόρυβα, δίνουν έναν αγώνα που υπερβαίνει τις προσωπικές ανάγκες και αγγίζει την καρδιά της κοινωνικής συνοχής και της πραγματικής ισότητας.

Η γυναίκα με αναπηρία βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με διπλές και τριπλές ανισότητες. Παρ' όλα αυτά, παραμένει δημιουργική, ενεργή, διεκδικητική και βαθιά ανθρώπινη. Είναι η γυναίκα που εργάζεται, που σπουδάζει, που συμμετέχει, που παλεύει για τα δικαιώματά της, που στηρίζει άλλες γυναίκες. Είναι εκείνη που αρνείται να αποδεχθεί ρόλους που της επιβλήθηκαν και χαράζει τον δικό της δρόμο. Κάθε της βήμα αποτελεί ένα ακόμη λιθαράκι στο οικοδόμημα μιας κοινωνίας περισσότερο δημοκρατικής και συμπεριληπτικής.

Με την ίδια αποφασιστικότητα η μάνα με αναπηρία αποδεικνύει καθημερινά ότι η γονεϊκότητα δεν ορίζεται από τους φυσικούς περιορισμούς αλλά από τη βαθιά και αδιάρρηκτη σχέση με το παιδί της. Η κοινωνία οφείλει να αναγνωρίσει, επιτέλους, ότι η μητρότητα δεν έχει αναπηρία. Η μητέρα με αναπηρία χρειάζεται πρόσβαση, υποστήριξη, ίσες ευκαιρίες και όχι αμφισβήτηση ή προκατάληψη. Χρειάζεται ένα περιβάλλον που θα ενισχύει την αυτονομία της και θα σέβεται το δικαίωμά της να μεγαλώνει το παιδί της με αγάπη, όπως κάθε άλλη μητέρα.

Το ίδιο αδιάκοπα παλεύει και η μητέρα που μεγαλώνει παιδί με αναπηρία. Κουβαλάει αγωνίες, ευθύνες, συχνά μοναξιά, αλλά και μια ιδιαίτερη μορφή ελπίδας που δεν σβήνει ποτέ. Γίνεται θεραπεύτρια, δασκάλα, υπερασπίστρια, σύμμαχος, δίχτυ προστασίας. Συχνά γίνεται και η φωνή του παιδιού της όταν η κοινωνία δεν ακούει. Αλλά πάνω από όλα παραμένει μάνα – μια μάνα που ονειρεύεται για το παιδί της τα ίδια δικαιώματα και την ίδια αξιοπρέπεια που αξίζουν σε κάθε παιδί.

Σε αυτό το μονοπάτι, ξεχωριστή θέση έχουν και οι οικογένειες αναδοχής που ανοίγουν την αγκαλιά τους σε παιδιά με αναπηρία. Πρόκειται για οικογένειες που επιλέγουν συνειδητά να γίνουν σημείο αναφοράς στη ζωή ενός παιδιού που έχει ανάγκη σταθερότητα, αποδοχή και αγάπη. Η αναδοχή παιδιού με αναπηρία είναι πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης. Είναι το παράδειγμα ότι οι άνθρωποι, όταν θέλουν, μπορούν να γίνουν η αλλαγή που αναζητούν στον κόσμο.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως όλες αυτές οι γυναίκες – μητέρες, σύντροφοι, επαγγελματίες, φροντιστές – αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης. Η κοινωνία μας οφείλει να τους δώσει τη θέση που αξίζουν. Και είμαι βέβαιος πως, με συλλογική προσπάθεια και ουσιαστική υποστήριξη, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου καμία γυναίκα και κανένα παιδί δεν θα χρειάζεται να αγωνίζεται μόνο του.

Γιατί η ελπίδα υπάρχει. Και την κρατούν ζωντανή αυτές οι γυναίκες.

Αντώνης Χαροκόπος

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Ε.Σ.Α.μεΑ

Πρόεδρος Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Πατρέων



