Για την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Τιμάμε σήμερα τις αγωνίστριες της ζωής, τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις απομάχους της δουλειάς, τις νέες γυναίκες, που καθημερινά μάχονται έχοντας απέναντί τους το σύστημα της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας.



Τιμάμε την 8η Μάρτη δυναμώνοντας τη συλλογική μας πάλη για το δικαίωμα στην σταθερή και μόνιμη εργασία, για την προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για δημιουργικό ελεύθερο χρόνο.



Από τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης μέχρι τους αγώνες του σήμερα, οι γυναίκες στέκονται απέναντι στην αδικία και την καταπίεση που γεννά το ίδιο το σύστημα, που γεννά πολέμους και εκμετάλλευση.



Στεκόμαστε στο πλευρό των γυναικών, σε κάθε γωνιά του κόσμου, που βιώνουν τις συνέπειες των άδικων ιμπεριαλιστικών πολέμων, αλλά και στο πλευρό των λαών που θυσιάζονται για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη των ιμπεριαλιστών.

Η 8η Μάρτη είναι μέρα αγώνα. Δεν ξεχνάμε ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε, όλα κατακτήθηκαν με αγώνα!



Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, οι νέες και οι νέοι, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές και να βάλουν, με την συλλογική δράση και τον αγώνα τους, τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, για ένα σύστημα χωρίς φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, χωρίς εκμετάλλευση, ανθρώπου από άνθρωπο.