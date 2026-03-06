Η Ελλάδα στον πόλεμο των αυτοκρατοριών

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας ιστορικής γεωπολιτικής αναμέτρησης.

Η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν αποτελεί

ένα ακόμη περιφερειακό επεισόδιο. Είναι μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης ισχύος που

εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα δεν είναι μακρινός παρατηρητής αυτής της κρίσης.

Βρίσκεται στο γεωπολιτικό σταυροδρόμι τριών κόσμων: της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής

και της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό κεφάλαιο ισχύος.

Μπορεί όμως να μετατραπεί και σε πηγή κινδύνων εάν η χώρα δεν διαθέτει σαφή εθνική στρατηγική.

Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό:

Θα είναι η Ελλάδα γεωπολιτικός παίκτης ή απλώς χώρος διέλευσης ξένων στρατών;

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η χώρα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο.

Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Η Ελλάδα αποτελεί κρίσιμο κρίκο στο δυτικό σύστημα ασφάλειας.

Οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας, οι βάσεις και οι θαλάσσιες οδοί

παίζουν ρόλο στη στρατηγική παρουσία της Δύσης στην περιοχή.

Το ζήτημα όμως δεν είναι οι συμμαχίες.

Το ζήτημα είναι αν αυτές οι συμμαχίες λειτουργούν προς όφελος μιας εθνικής στρατηγικής.

Η αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο παρουσιάστηκε ως πράξη αποτροπής.

Η ασφάλεια της Κύπρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια του ελληνισμού.

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή γεννά ένα εύλογο ερώτημα:

Γιατί το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου παρέμεινε για χρόνια ανενεργό;

Η αποστολή μιας φρεγάτας ή η ανάπτυξη πυραύλων Patriot μπορεί να είναι απαραίτητη.

Δεν αποτελεί όμως στρατηγική.

Η αποτροπή δεν είναι μόνο πλοία και πύραυλοι.

Η αποτροπή είναι εθνική στρατηγική.

Η Ελλάδα παρέχει στρατηγικές διευκολύνσεις στους συμμάχους της.

Αλλά ποια είναι τα ανταλλάγματα;

Ποια είναι η εγγύηση ασφάλειας για τα ελληνικά νησιά;

Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός για την Ανατολική Μεσόγειο;

Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται για ακόμη μία φορά κατακερματισμένη.

Η Ευρώπη διαθέτει οικονομική ισχύ αλλά δυσκολεύεται να αποκτήσει γεωπολιτική φωνή.

Για χώρες όπως η Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι η εθνική στρατηγική δεν μπορεί

να υποκατασταθεί από ευρωπαϊκές προσδοκίες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο στρατιωτικό ζήτημα.

Είναι και οικονομικό.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι πιέσεις στη ναυσιπλοΐα

και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργό διπλωματία,

ισχυρές συμμαχίες και πάνω από όλα εθνικό σχεδιασμό.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις.

Το ερώτημα είναι αν διαθέτει τη στρατηγική να μετατρέψει τις εξελίξεις

σε εθνικό πλεονέκτημα.

Διότι σε μια εποχή όπου ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα,

τα κράτη που δεν σχεδιάζουν το μέλλον τους

καταλήγουν να το ζουν όπως το σχεδιάζουν άλλοι.

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος