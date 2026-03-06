Η νέα εποχή στη φορολογία: Από τη λογιστική συμμόρφωση στη φορολόγηση με βάση τη συμπεριφορά

Σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από μια νέα λογική στη φορολογία. Στην καρδιά αυτής της αλλαγής βρίσκεται η μετάβαση από μια παραδοσιακή προσέγγιση, όπου ο φόρος βασιζόταν αποκλειστικά στο κέρδος ή τον τζίρο σε ένα σύστημα που λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά της επιχείρησης: πώς επενδύει, πώς αναπτύσσεται και πώς χρησιμοποιεί τους πόρους της.

Η ανάγκη για δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό μοντέλο

Η εμπειρία μας στις λογιστικές υπηρεσίες δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τη φορολογία ως τιμωρία για την επιτυχία τους. Όμως, ένας σύγχρονος φορολογικός σχεδιασμός θα πρέπει:

● Να επιβραβεύει τις υγιείς, επενδυτικές δαπάνες,

● Να αποτρέπει τη μη παραγωγική χρήση κεφαλαίων,

● Να διαχωρίζει τον επαγγελματία που παράγει από εκείνον που απλώς καταναλώνει μέσω της επιχείρησης.

Ένα νέο παράδειγμα φορολόγησης

Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μικτό μοντέλο φορολόγησης που θα διατηρεί χαμηλούς συντελεστές στο καθαρό επιχειρηματικό αποτέλεσμα, ενώ θα επιβάλλει στοχευμένα βάρη σε δαπάνες που δεν προσθέτουν αξία. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν αποθαρρύνει την πρόοδο. Αντίθετα, κατευθύνει την επιχειρηματικότητα προς πιο υπεύθυνες και μακροπρόθεσμα βιώσιμες επιλογές.

Με όχημα την τεχνολογία και τη διαφάνεια

Η ψηφιοποίηση και τα σύγχρονα εργαλεία διαφάνειας ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο ορθολογική προσέγγιση. Τα δεδομένα υπάρχουν και αυτό που μένει είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα τα αξιοποιήσει για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε κράτος και επιχειρήσεις.

Προς μια νέα σχέση επιχείρησης – κράτους

Η φορολογία του 21ου αιώνα θα ορίζεται κυρίως από τις αξίες που πρεσβεύει: ενίσχυση της ανάπτυξης, επιβράβευση της υπευθυνότητας, διάκριση της προσπάθειας. Μια δίκαιη φορολογία είναι πιο ανθρώπινη αλλά και πιο αποτελεσματική. Γιατί η ανάπτυξη χτίζεται με εμπιστοσύνη, διαφάνεια και στόχο.

Για τους Accountsaints,

Χρήστος Ι. Γρηγοράτος