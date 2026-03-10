Πολιτικά και ποινικά ενεργή η υπόθεση των υποκλοπών

Όπως είναι λογικό όταν συμβαίνουν πολεμικά γεγονότα μείζονος κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή μας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μονοπωλείται από αυτά.

Όσο όμως κι αν κάτι τέτοιο είναι λογικό, η μονοπώληση του ενδιαφέροντος είναι πάντα προβληματική. Γι’ αυτό θα σταθώ σε ένα επίσης μείζον θέμα εσωτερικής πολιτικής, το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Όπως είναι γνωστό προ ημερών το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε τέσσερα πρόσωπα, για τη χρήση του παράνομου λογισμικού predator, χωρίς να τους χορηγηθούν ελαφρυντικά, με ολική έκτιση της ποινής και αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στο μεταξύ και μετά τη δικαστική απόφαση η δημοσιογραφική έρευνα έφερε στη δημοσιότητα τη λίστα Μενουδάκου, πρώην προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και από το 2016 έως το 2025 προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οπότε και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Η λίστα Μενουδάκου περιλαμβάνει 51 πρόσωπα και επιχειρήσεις που έπεσαν θύματα τηλεφωνικών υποκλοπών. Αφήνω στην άκρη επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης και στέκομαι σε μια εντυπωσιακή λίστα υπουργών και κυβερνητικών παραγόντων. Ωστόσο το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κανείς και καμιά από όλους τους κυβερνητικούς δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, κανείς δεν προχώρησε σε μια δήλωση έστω ή ακόμα και σε παραίτηση. Σαν να μην τους συνέβη τίποτε συνέχισαν σιωπηλοί και απτόητοι. Συνεχίζουν να μας σώζουν. Από τι άραγε;

Για το ΠΑΣΟΚ η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών παραμένει πολιτικά και ποινικά ενεργή. Και όχι μόνο τώρα αλλά εξαρχής. Θα θυμίσω ότι έπειτα από προσφυγή του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τροπολογία του 2021 με την οποία η κυβέρνηση είχε στερήσει αναδρομικά από πολίτες που τέθηκαν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ το δικαίωμα να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τον λόγο και τον χρόνο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προέβλεπε ο νόμος 2225/1994. Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, παρά τη συγκεκριμένη απόφαση, δεν υπήρξε συμμόρφωση από τις αρμόδιες αρχές.

Πιστεύω ότι βρίσκεται προ των πυλών ένα δίπολο.

Ο ένας πόλος είναι της αδιαφάνειας, της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο άλλος πόλος είναι της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης, της προστασίας των δημοκρατικών δικαιωμάτων και του ΠΑΣΟΚ.