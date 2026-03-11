Πόλεμος και Οικονομία: Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα και η ανάγκη εθνικής οικονομικής θωράκισης

Ο πόλεμος, ακόμη και όταν δεν διεξάγεται εντός των συνόρων μιας χώρας, έχει πάντοτε βαθιές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, στην οποία οι αγορές, η ενέργεια, το εμπόριο και οι επενδύσεις συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, καμία χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη από μια γεωπολιτική κρίση.

Η Ελλάδα, ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ως οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, την ενέργεια, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Οι πολεμικές συγκρούσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που επηρεάζει άμεσα τις αγορές, τις επενδύσεις, τις τιμές της ενέργειας και τελικά το εισόδημα των νοικοκυριών.

Η κοινωνία πλέον βιώνει τα απόνερα μιας πολυετούς οικονομικής κρίσης, μιας πανδημίας, όπως και τις επιπτώσεις μιας περιόδου υψηλού πληθωρισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα γεωπολιτική ένταση μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον παράγοντας πίεσης για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Η ενεργειακή διάσταση της κρίσης

Μία από τις πρώτες και πιο άμεσες επιπτώσεις ενός πολέμου είναι η αύξηση της αβεβαιότητας στις ενεργειακές αγορές. Η Ελλάδα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από μια εισαγόμενη ενέργεια.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δημιουργώντας αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν περιορίζεται μόνο στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μετακυλίεται στην παραγωγή τροφίμων, στις μεταφορές, στη βιομηχανία και αποτυπώνεται συνολικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού διαθέτει περιορισμένα εισοδήματα, η ενεργειακή ακρίβεια μετατρέπεται γρήγορα σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα.

Τουρισμός και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Τα έσοδα από τον τουρισμό στηρίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Είναι προφανές ότι οι πολεμικές συγκρούσεις δημιουργούν συχνά ένα κλίμα ανασφάλειας στις διεθνείς αγορές, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις ταξιδιωτικές αποφάσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Ακόμη και όταν η Ελλάδα δεν βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης, η γενικευμένη γεωπολιτική ένταση μπορεί να επηρεάσει τις κρατήσεις και τις τουριστικές ροές.

Παράλληλα, αυξάνονται τα κόστη μεταφορών και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, γεγονός που πιέζει τα περιθώρια κέρδους του κλάδου.

Πληθωρισμός και πίεση στα νοικοκυριά

Η αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία. Τα βασικά αγαθά γίνονται ακριβότερα και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μειώνεται.

Για πολλές ελληνικές οικογένειες, το κόστος ζωής έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες δημιουργεί ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας για τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Σε τέτοιες συνθήκες, η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να είναι, απλώς, μια άσκηση αριθμών και δημοσιονομικών ισορροπιών. Πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο και να προστατεύει την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Η ανάγκη εθνικής οικονομικής θωράκισης

Μπροστά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάσει μια στρατηγική οικονομικής ανθεκτικότητας. Η θωράκιση της οικονομίας δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μιας κρίσης, αλλά πρωτίστως τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα μπορεί να αντέχει σε διεθνείς αναταράξεις.

Η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής. Η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα μπορούν να προσφέρουν μια μεγαλύτερη σταθερότητα στην οικονομία.

Παράλληλα, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της βιομηχανίας μπορεί να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού που συχνά διαταράσσονται σε περιόδους κρίσης.

Συγκεκριμένες προτάσεις για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η οικονομική ασφάλεια μιας χώρας απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό σε πολλαπλά επίπεδα. Για την Ελλάδα, ορισμένες βασικές κατευθύνσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας.

1. Ενεργειακή αυτάρκεια και διαφοροποίηση πηγών ενέργειας

Η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανάπτυξη αποθηκευτικών υποδομών και η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.

2. Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής τροφίμων

Η αγροτική παραγωγή πρέπει να ενισχυθεί, ώστε η χώρα να μπορεί να διασφαλίσει την επάρκεια βασικών προϊόντων. Η επένδυση σε σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές και αγροτικές υποδομές αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επισιτιστικής ασφάλειας.

3. Στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης

Η ανάπτυξη ενός ισχυρότερου βιομηχανικού τομέα μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

4. Δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων βασικών αγαθών

Η ύπαρξη εθνικών αποθεμάτων σε ενέργεια, τρόφιμα και βασικές πρώτες ύλες μπορεί να λειτουργήσει σαν δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους διεθνών κρίσεων.

5. Ενίσχυση των υποδομών logistics και μεταφορών

Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση ως κόμβο εμπορίου και μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

6. Στήριξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας

Η επένδυση στην έρευνα, την τεχνολογία και τις ψηφιακές υποδομές μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Στήριξη της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας

Σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις μιας διεθνούς κρίσης δεν θα μεταφερθούν δυσανάλογα στα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας.

Η στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προστασία της εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για μια οικονομία που θέλει να παραμείνει κοινωνικά βιώσιμη.

Μια οικονομία ανθεκτική σε έναν ασταθή κόσμο

Οι γεωπολιτικές κρίσεις υπενθυμίζουν ότι η οικονομική σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, θεσμική σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η διαχείριση των συνεπειών ενός πολέμου, αλλά η δημιουργία μιας οικονομίας πιο ανθεκτικής, πιο δίκαιης και πιο ασφαλούς για τους πολίτες της.

Γιατί τελικά, η πραγματική δύναμη μιας χώρας δεν μετριέται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Μετριέται στην ικανότητά της να προστατεύει την κοινωνία της σε περιόδους αβεβαιότητας και να δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον.

ΣΣ: Ο Θέμης Μπάκας είναι πολιτευτής Αχαΐας